Miami: Le disparan a señor de 60 años frente a su residencia cuando se disponía ir hacia su trabajo

“Me llamaron y me dieron la mala noticia. Ahora tengo que ir a ver a mi mamá, estoy preocupado sobre cómo reacciona ella ante esto. Tiene 93 años”, dijo Louis Boykins, hermano de la víctima.

En el lugar permaneció el automóvil de la víctima, un Chevy Cruze de color negro, que recibió al menos dos impactos de bala.

Los familiares de Boykins desconocen los motivos del ataque.

“No hay ningún problema. No sé cuál es el significado de esto, no sé qué está pasando. Él trabaja como pintor de edificios”, dijo su hermano.

El incidente causó preocupación entre los residentes del lugar y muchos se despertaron al escuchar los impactos de bala.

“Sí, se sintieron, claro, pam, pam, pero ni modo, no quise salir para afuera por eso mismo, es bien triste una persona sin deberla ni temerla saliendo para su trabajo para hacer sus quehaceres y que vengan a dispararle, la familia debe estará muy mal, lo siento”, dijo Carlos Reyes, residente del área.

Los detectives pasaron toda la mañana en el vecindario buscando evidencias. Hasta el momento se desconocen las características del pistolero y el vehículo en el que se movilizaba.

“Yo no pensé que eran tiros, me senté porque yo duermo acá y me senté a ver el movimiento que estaban haciendo los del helicóptero para tratar de agarrar a esta persona o personas no sabemos”, dijo Rosi Medina, residente del área.

“No me sorprende, eso pasa a diario, yo vine a trabajar y me encontré con esto, hay mucha violencia, mucho problema con la gente”, señaló Jorge Acuña, trabajador del área.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen (305) 471-8477.