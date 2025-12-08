americateve

Alejandro Gil

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

El Tribunal Supremo de Cuba condenó a cadena perpetua al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y cohecho en un juicio de alto perfil político

Por Redacción América Noticias Miami
Alejandro Gil

El Tribunal Supremo Popular informó este lunes que el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Miguel Gil Fernández, fue condenado a cadena perpetua, además de recibir una pena adicional de 20 años de prisión, por un amplio entramado de delitos que incluyen espionaje, corrupción, cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.

La sentencia fue notificada oficialmente el 8 de diciembre de 2025, tras la celebración de dos procesos penales en noviembre, ambos desarrollados bajo un marcado hermetismo informativo.

Screenshot 2025-12-08 at 6.03.02PM

Delitos que llevaron a la cadena perpetua

Según la nota oficial, Gil Fernández fue declarado culpable de:

  • Espionaje

  • Actos en perjuicio de la actividad económica

  • Cohecho

  • Sustracción y daño de documentos oficiales

  • Violación de sellos y normas de protección de documentos clasificados

  • Delitos continuados contra la seguridad del Estado

Por estos cargos, el tribunal impuso la sanción conjunta de privación perpetua de libertad.

En un segundo proceso judicial, el exministro fue sentenciado además a:

  • Cohecho continuado

  • Falsificación de documentos públicos

  • Tráfico de influencias

  • Evasión fiscal

Por estos delitos recibió 20 años adicionales de prisión.

Confiscación de bienes y pérdida de derechos

Ambas sentencias incluyen:

  • Confiscación total de bienes

  • Prohibición de ejercer cargos públicos

  • Privación de derechos ciudadanos

El tribunal basó su fallo en los artículos 147 de la Constitución y 29 y 71 del Código Penal, alegando la “alta lesividad social” de los hechos y calificando la conducta del exministro como una “degradación ética, moral y política”.

“Engañó a la dirección del país”

El comunicado oficial sostiene que Gil Fernández:

  • Engañó a la cúpula del poder y al pueblo

  • Sobornó a funcionarios para obtener beneficios personales

  • Entregó información clasificada a servicios enemigos

El régimen encuadró el caso dentro de la narrativa de “traición a la patria”, citando incluso la Convención de la ONU contra la Corrupción, de la cual Cuba es signataria.

El uso del Artículo 4 de la Constitución, que califica la traición como “el más grave de los crímenes”, subraya el carácter político, ejemplarizante y represivo de la sentencia.

De figura clave del poder a condenado de por vida

Alejandro Gil Fernández fue durante años uno de los rostros más visibles del gabinete de Miguel Díaz-Canel, y principal defensor de la fallida “Tarea Ordenamiento”, una reforma económica que terminó por profundizar el colapso financiero del país.

Fue destituido sin explicaciones a inicios de 2024, iniciándose entonces una caída en desgracia que culmina ahora con la cadena perpetua.

Analistas comparan este proceso con los juicios políticos de la era soviética, donde la figura de la “traición” servía como vía para castigar el derrumbe del sistema y liberar responsabilidades a la cúpula.

¿Puede apelar?

El propio Tribunal informó que:

  • El acusado y la Fiscalía tienen 10 días para apelar

  • La sentencia de cadena perpetua será revisada de oficio

  • De ratificarse, las penas serán unificadas en una sanción única definitiva, según el Artículo 86 del Código Penal

Un castigo ejemplar en medio del colapso nacional

Con esta condena, el régimen intenta enviar un mensaje de “tolerancia cero” contra la corrupción, mientras la población atraviesa una de las peores crisis de su historia:

apagones, inflación descontrolada, migración masiva, escasez de alimentos y colapso sanitario.

Gil cae… pero el sistema sigue intacto.

Noticia en desarrollo.

