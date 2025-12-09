¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

El estelar relevista cubano Aroldis Chapman ha sacudido el panorama internacional del béisbol tras aparecer en el roster preliminar de la selección de Gran Bretaña para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 , según confirmó el periodista Francys Romero.

De acuerdo con la información divulgada, aunque todavía existen trámites administrativos pendientes , la voluntad del lanzador es clara: participar en el torneo con el equipo británico , siempre que reciba la autorización oficial de su actual organización, los Boston Red Sox .

Chapman, quien en años recientes rechazó representar a Cuba , podría así abrir un nuevo y sorprendente capítulo en su carrera internacional , ahora defendiendo otra bandera en el máximo evento del béisbol de selecciones.

La posible presencia del “Misil” con Gran Bretaña marcaría uno de los movimientos más inesperados del próximo Clásico Mundial de Béisbol , torneo que se celebrará en 2026 y que reúne a las máximas estrellas del béisbol global bajo sus selecciones nacionales.

Para el programa británico, incorporar a una figura del calibre de Chapman representaría un salto de calidad sin precedentes , elevando su nivel competitivo frente a potencias tradicionales como Estados Unidos, Japón, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.

Chapman llega a este momento tras una temporada 2025 sencillamente espectacular , en la que fue reconocido con el Premio al Relevista del Año de la Liga Americana , consolidándose nuevamente como uno de los brazos más temidos del béisbol profesional .

Durante la campaña:

Recuperó su velocidad explosiva

Mejoró notablemente su comando

Fue decisivo en múltiples juegos cerrados

Se consolidó como pilar del bullpen de Boston

Su rendimiento fue tan alto que varios equipos mostraron interés en él, pero finalmente los Red Sox decidieron apostar fuerte por mantenerlo como pieza estratégica de su relevo.

Trámites pendientes y autorización clave

Para que su participación con Gran Bretaña se haga oficial, Chapman deberá cumplir dos requisitos fundamentales:

Autorización formal de los Boston Red Sox

Finalización de procesos administrativos internacionales

Si todo se concreta, el lanzador holguinero se convertiría automáticamente en la principal estrella del conjunto británico, que aspira a mejorar su desempeño y competir con una plantilla mucho más madura.

Un mensaje claro: Chapman mira hacia otro horizonte internacional

Su posible presencia con Gran Bretaña confirma que Chapman ya no contempla regresar a la selección cubana, y consolida su decisión de continuar su legado deportivo fuera del marco del béisbol oficial de la Isla.

De confirmarse su participación, el Clásico Mundial 2026 tendría uno de sus grandes atractivos mediáticos asegurados desde ya.