Miami: Conocida tienda de ropa de moda cubana es devorada por un voraz incendio

Al menos ocho establecimientos permanecen afectados por este incidente.

“En la tienda no creo que haya habido alguien, estaba cerrada por la hora, me imagino que el lugar de la comida estaba abierto, porque ellos llegan temprano. No sé si fue electricidad, algo que explotó, yo no he salido de aquí, realmente, y los vecinos tampoco saben y los bomberos llegaron y empezaron a romper, es todo lo que sabemos”, agregó Yarelis Rodríguez.

Según trabajadores y residentes del área, alrededor de las 7:00 am hubo un corte de energía en la zona.

“Yo me impacté y le comenté a mi mamá, es raro, pero fue a las 7:00, también hay mucho viento y después fue que me enteré que había pasado este suceso”, contó Orialis Fernández.

Todos los negocios permanecen cerrados, mientras las autoridades investigan las causas del incendio.

“Si hay que estar atentos y todo el mundo se asusta y dice que está pasando con todo”, prosiguió Orialis Fernández.

“Aquí nadie ha trabajado, económicamente las afectaciones y la puerta no se puede reparar, hay que cambiarla. Ahora mismo pasó alguien y dijo que $1,900”, señaló Yarelis Rodríguez.

Otro incendio, esta vez en el noroeste de Miami-Dade, dejó a una madre de 92 años y a su hija de 70 sin hogar, luego de que un calentador portátil provocara un gran fuego en la casa.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 77 y la avenida 10 del noroeste, poco después de las 10 de la mañana de este domingo, luego de que una de las mujeres conectara el calentador a un enchufe múltiple.

A propósito de este hecho, Erika Benítez, portavoz del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, advirtió a los residentes que se tomen el tiempo de inspeccionar y preparar los equipos de calefacción antes de usarlos.