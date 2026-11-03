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El republicano Byron Donalds gana la elección a gobernador en Florida

WASHINGTON (AP) — El republicano Byron Donalds ganó la elección para gobernador de Florida el martes, al derrotar al demócrata David Jolly. Será el primer gobernador negro del estado y sucederá a su colega de partido, Ron DeSantis, quien no podía postularse a la reelección por límite de mandatos.

El congresista republicano de Florida y aspirante a gobernador del estado Byron Donalds habla durante un acto de campaña el jueves 29 de octubre de 2026 en Hialeah, Florida, EE.UU. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El congresista republicano de Florida y aspirante a gobernador del estado Byron Donalds habla durante un acto de campaña el jueves 29 de octubre de 2026 en Hialeah, Florida, EE.UU. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Donalds ha servido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2021 y ha sido un firme aliado del presidente Donald Trump.

Florida no ha elegido a un demócrata como gobernador desde 1994. Jolly es un excongresista republicano. The Associated Press declaró a Donalds ganador a las 9:09 p.m., hora del Este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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