El republicano Byron Donalds gana la elección a gobernador en Florida

WASHINGTON (AP) — El republicano Byron Donalds ganó la elección para gobernador de Florida el martes, al derrotar al demócrata David Jolly. Será el primer gobernador negro del estado y sucederá a su colega de partido, Ron DeSantis, quien no podía postularse a la reelección por límite de mandatos.