Nicolás Maduro

Carlos Giménez predice la caída de Maduro antes de Navidad: "Será cuestión de semanas"

Carlos Giménez asegura que Maduro dejará el poder antes de Navidad y respalda el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe para presionar al régimen

americateve | Redacción América Noticias Miami
Carlo Gimenez trump

El congresista republicano aseguró que el dictador venezolano Nicolás Maduro saldrá del poder antes de fin de año, respaldando las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre el creciente cerco militar en el Caribe.

El congresista estadounidense Carlos Giménez pronosticó este domingo que Nicolás Maduro podría abandonar el poder antes de Navidad, en medio del aumento de la presión militar de Estados Unidos en el Caribe y del clima de tensión entre Washington y Caracas.

En una entrevista con la periodista Rachel Campos-Duffy para Fox Noticias en Español, el representante republicano por el sur de Florida afirmó:

“Yo creo que Maduro sale antes de la Navidad. Si algo va a suceder, va a suceder antes de Navidad, porque también cuesta mucho dinero mantener las fuerzas americanas que tenemos en el Caribe”.

Refuerzo militar en el Caribe

Giménez, de origen cubano y una de las voces más críticas del Congreso hacia los regímenes de Cuba y Venezuela, hizo referencia al despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, considerado el más grande del mundo, junto a buques de guerra y cazas F-35 en aguas cercanas a Venezuela.

“Estamos mandando un portaaviones, el más grande del mundo, a esa área. Así que, cuando el presidente dice que los días de Maduro están contados, yo le creo”, declaró el legislador.

Respaldo a Trump y mensaje a la comunidad venezolana

Las palabras del congresista llegan un día después de la entrevista del presidente Donald Trump en el programa ‘60 Minutes’, donde el mandatario aseguró que “los días de Maduro están contados” y justificó la presencia militar estadounidense en la zona como una respuesta al envío de criminales a EE.UU. por parte del régimen chavista.

Giménez reforzó el mensaje presidencial, insistiendo en que el operativo militar no puede sostenerse indefinidamente y que el desenlace en Venezuela “será cuestión de semanas”.

“Cuesta mucho dinero mantener las fuerzas americanas en el Caribe”, recordó. “Yo creo que antes de Navidad veremos un cambio.”

Esperanza entre los venezolanos en Miami

El congresista destacó la expectativa de la comunidad venezolana en Miami, que sigue con atención los movimientos del Pentágono y las declaraciones de la Casa Blanca.

“Toda la gente aquí está esperando lo que pase en Venezuela, rezando para que la democracia pueda regresar y tener una Venezuela libre”, expresó Giménez.

Durante las últimas semanas, Washington ha reforzado su presencia militar en la región, con operaciones navales frente a las costas venezolanas y declaraciones de figuras como Rick Scott y María Elvira Salazar, quienes han coincidido en que el régimen de Maduro vive sus últimas horas.

“Vamos a ver lo que pasa en Venezuela,” concluyó Giménez. “Pero sí, creo que antes de Navidad habrá libertad.”

