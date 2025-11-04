americateve

VIDEO

IMPACTANTE: Cubanos captan el instante en que un avión de UPS explota tras despegar en Kentucky

Un avión de carga de UPS se estrelló tras despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky, provocando una gran explosión e incendio. La FAA y la NTSB investigan las causas.

UPS

El vuelo 2976 de reAirlines explotó poco después de despegar del aeropuerto Louisville Muhammad Ali International, generando una gigantesca bola de fuego.

Louisville, Kentucky | 4 de noviembre de 2025 — Un avión de carga de UPS Airlines se estrelló este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali, provocando una enorme explosión y un incendio de gran magnitud que pudo verse a kilómetros de distancia.

El vuelo 2976, un McDonnell Douglas MD-11 con destino a Honolulu, Hawái, cayó alrededor de las 5:15 p.m. (hora local) minutos después del despegue. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el accidente y señaló que el avión, fabricado en 1991, transportaba combustible al momento del impacto.

cubano video

“El McDonnell Douglas MD-11 se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulu. La FAA y la NTSB investigarán el accidente”, indicó la agencia en un comunicado oficial publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con reportes preliminares, a bordo viajaban tres tripulantes, aunque UPS aún no ha confirmado si hay víctimas o heridos.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestra gente. Estamos cooperando plenamente con las autoridades”, informó la compañía en una declaración enviada a los medios.

Screenshot 2025-11-04 at 8.26.28PM

Explosión y caos en la zona industrial

Videos grabados por ciudadanos y difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto en que el avión impactó contra el suelo, provocando una bola de fuego gigante y una densa columna de humo negro que se elevó desde la zona industrial cercana al aeropuerto.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) confirmó que se registraron heridos y pidió a los residentes evitar el área de Fern Valley Road y Grade Lane, la cual permanecerá cerrada por tiempo indefinido debido a la presencia de materiales peligrosos.

Las autoridades locales emitieron además una orden de refugio en el lugar para las zonas ubicadas al norte del aeropuerto hasta el río Ohio, mientras los bomberos luchaban por controlar las llamas.

Autoridades investigan las causas

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó que los equipos de emergencia ya se encuentran en el sitio y pidió mantener la calma.

“Estamos al tanto del accidente reportado cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville. Los equipos de emergencia están en el lugar. Por favor, recen por los pilotos, la tripulación y todos los afectados”, expresó en su cuenta oficial de X.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) liderará la investigación para determinar las causas del siniestro, en coordinación con la FAA y UPS Airlines.

