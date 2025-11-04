Bryan Calvo gana la alcaldía de Hialeah en las elecciones municipales 2025

El exconcejal de Hialeah se impone en las urnas con un mensaje de cambio, prometiendo transparencia, reducción de costos y alivio económico para los residentes.

Hialeah, Florida | 4 de noviembre de 2025 — Bryan Calvo se proyecta como el ganador de la alcaldía de Hialeah tras las elecciones municipales 2025 , consolidando una victoria que marca el inicio de una nueva etapa política en la ciudad.

“Gracias, Hialeah, por el honor de mi vida. Esta noche enviaron un mensaje claro: es hora de poner fin a la política de trastienda y devolver la integridad al Ayuntamiento”, expresó Calvo en declaraciones tras conocerse los resultados preliminares.

Con un tono conciliador, el nuevo alcalde agregó que su prioridad inmediata será gobernar con transparencia y atender los problemas cotidianos que afectan a los ciudadanos.

“A partir de mañana, el enfoque será gobernar, ajustar las tarifas de agua, aliviar el costo de vida y reconstruir la confianza”, afirmó.

Trayectoria política de Bryan Calvo

Bryan Calvo fue concejal de Hialeah en 2021, convirtiéndose en el miembro más joven electo en la historia del Ayuntamiento. Posteriormente, renunció a su puesto para postularse como recaudador de impuestos del condado Miami-Dade en 2024, aunque no logró ganar aquella contienda.

Durante su carrera política, Calvo se ha caracterizado por su crítica abierta al exalcalde Esteban Bovo, a quien incluso demandó sin éxito en el pasado.

Su plataforma y promesas de gobierno

La campaña de Calvo se centró en una agenda de reformas económicas y administrativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los residentes de Hialeah. Entre sus principales propuestas destacan:

Reducir la burocracia municipal para agilizar los servicios públicos.

Eliminar impuestos locales a los mayores de 65 años.

Bajar los costos del agua e implementar medidores electrónicos para mayor transparencia.

Eliminar tarifas de franquicia y promover una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Con su victoria, Calvo promete una gestión centrada en la comunidad, el alivio económico y la transparencia en la administración pública.