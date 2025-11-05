americateve

Trump

Trump tras las victorias demócratas en las elecciones locales: "Hemos aprendido mucho"

americateve | Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One en si viaje de regreso a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el domingo 2 de noviembre de 2025. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)
Washington, 5 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles que los republicanos han "aprendido mucho" tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, una derrota que atribuyó al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia del país.

"Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho", dijo en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca.

Trump se refirió a las carreras por las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, donde ganaron por amplio margen las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill; y la victoria de Zohran Mamdani, que hizo historia al ser el primer musulmán y la persona más joven en ser elegida como alcalde de Nueva York.

A esto se suma, el arrollador respaldo a la propuesta demócrata para redistribuir el mapa electoral de California en busca de más escaños legislativos para el partido azul, una medida que busca contrarrestar iniciativas similares en estados dominados por republicanos, que quieren dar ventaja a su formación.

Estas victorias demócratas tuvieron lugar a pesar de los insistentes llamados del republicano a no devolver el terreno que ganó a sus oponentes en las elecciones presidenciales y legislativas de hace un año, cuando fue reelegido a la Presidencia.

El mandatario, que ya había reconocido la derrota republicana el día anterior al insistir en que su nombre no estaba en la boleta, adelantó que analizaría con sus colegas lo que "representó la noche, qué deberían hacer al respecto, y también sobre el cierre del Gobierno y su relación con lo sucedido".

"Creo que si leen las encuestas, el cierre del Gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos, y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más determinante", reiteró Trump, quien volvió a culpar a los demócratas de la paralización federal.

Trump calificó a la oposición de "kamikazes" y afirmó que, aunque "es totalmente su culpa", no cree que se les "esté culpando como merecen".

"Este es oficialmente el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Los demócratas radicales en el Senado no han mostrado ningún interés en reabrir el Gobierno, y no creo que actúen pronto", dijo sobre la paralización, que hoy cumple 36 días sin visos de acuerdo en el Senado.

La mayoría republicana en la Cámara Alta necesita al menos siete votos de la oposición para aprobar una propuesta que financiaría temporalmente el Gobierno en lo que continúan las negociaciones.

Los demócratas, por su parte, ponen la extensión de los subsidios al programa sanitario Obamacare como condición para ofrecer su respaldo a nuevos fondos que terminarían la paralización federal, que amenaza con causar severas interrupciones en el tráfico aéreo por la falta de personal y agravar la falta de fondos para programas sociales clave.

