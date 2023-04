La Diosa asegura que están haciendo campaña para que no venda tickets

La Diosa aclaró que ella está preparando un buen show para sus fanáticos y quiere trabajar para la gente que la quiere, “y no me da la gana que rieguen por las redes, que yo puse un ticket más caro que Michael Jackson. Mis tickets, los normales, son de 95, y esa persona de 95 que va a estar en las gradas en alto, en el centro, pa´atrás, al lado, en las esquinas, que son todos de 95, menos los de adelante, que el más caro es de 300. Las dos filas de adelante nada más, y las dos filas más atrás de 250, y de 200, todos son de 95. Todas esas personas que compren a 95 me van a ver a mí, a los músicos, a todo el mundo, porque se ha pagado una producción grandísima, para poner unas pantallas en grande”. La Diosa expresó además que no podía trabajar gratis en estos momentos, porque el producto que va a hacer para su público ha costado mucho dinero.

Seguidores de la artista la han apoyado, y en los comentarios de Facebook, done publican el mensaje del tiktoker, le escribieron a la cubana: “Sigue adelante no oigas los comentarios negativos recuerda que en Cuba El lema es divide y vencerás, pero ahora vives en Libertad y puedes lograr Tus metas”; “La Diosa no le des el gusto a nadie de explicar nada. Todo trabajo, todo producto, tiene un valor y tiene un precio, el que quiera y pueda pagarlo adelante, el que no, que no lo haga”; “Diosa a la verdad que no hay peor astilla que la del propio palo. Pero tú, sin lucha, sigue echándole ganas”.