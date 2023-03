Jurado declara culpables a 3 por muerte del rapero XXXTentacion en Fort Lauderdale

Los acusados casi no mostraron emoción mientras estaban parados y esposados junto a un policía.

Los fiscales también contaron con el testimonio de un cuarto hombre, Robert Allen, ex amigo de los acusados, quien dijo que participó en el robo. Allen se declaró culpable el año pasado de homicidio no premeditado. No ha sido condenado en espera de la conclusión de este juicio. Podría recibir una sentencia que similar al tiempo que lleva en prisión, lo que significa que pronto podría ser liberado, o una cadena perpetua, dependiendo de cómo perciban los fiscales su ayuda.