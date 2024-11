Joven cajera de Miami vivió momento de pánico cuando intentaron abusar de ella en una tienda de cigarrillos

“Él inmediatamente se voltea y me empieza a hacer preguntas tontas y me dice, dame marihuana, y yo le decía, lo siento, yo no tengo marihuana aquí”, agregó la mujer.

“Yo que está demasiado cerca y me trata de agarrar las manos, yo le digo, por favor, no me toques, y me empieza a apretar duro las manos”, añadió Ahilín Campos.

Una vez en la parte de atrás de la tienda, agarró a la empleada por las rodillas y con fuerza, la empujó hacia el suelo.

“Me doy un golpe en la cabeza, ya ahí me intenta quitar los pantalones y yo grito, le pedía que no me hiciera nada”, relató la víctima.

La empleada logró levantarse y luchar con él, mientras este intentaba tocar sus partes íntimas.

“En ese momento, lo único que se me ocurrió fue decirle que había tocado el botón de pánico y la policía venia en camino, y eso lo asustó, actuó como si se iba”, continuó relatando.

Pero no fue así, el hombre regresó hacia ella.

“Lo primero que agarré fue el destupidor de baño y con eso comencé a defenderme, darle palos por la cabeza”, prosiguió la mujer.

En ese momento, el hombre salió de la tienda y Campos se encerró para llamar a la policía y al manager del establecimiento.

“De verdad, ha sido un golpe para nosotros muy duro, el tema de la inseguridad en la zona nos afecta a todos”, dijo Guillermo Vidal, manager de la tienda.

A raíz de este lamentable hecho, han tomado mayores medidas para resguardar la seguridad de empleados y clientes.

“Estamos chequeando cámaras con más regularidad y estamos poniendo otro dispositivo para evitar que estas cosas pasen”, añadió Vidal.

El dueño del establecimiento está ofreciendo $2,000 de recompensa a quien logre dar con el paradero del implicado.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.