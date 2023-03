Intento cruzar una calle con el semáforo en rojo en Miami Beach: se llevo una golpiza y luego fue arrestado

El incidente no sólo fue grabado por testigos con sus teléfonos celulares, sino que un agente de la policía de Miami Beach que estaba fuera de servicio observó al enfermero cuando, a bordo de su vehículo, arremetió contra el hombre.

El hecho ocurrió en la concurrida intersección de la calle 15 y Alton Road en Miami Beach.

“Es complicado, porque aunque uno diga mucha seguridad mucha policía pero más en estos tiempos pues de spring break es como si la gente se alocara, entonces no se siente la protección, es como un poco complicado, es injusto ver eso”, dijo Leslie Rodríguez, trabajadora del área.

Quienes hacen vida en el área aseguran que por su propia seguridad se han convertido en expertos para alejarse del peligro.

“De noche ya uno tiene que tener cuidado y más ya uno que tiene edad que no puede correr”, dijo Arturo López.

Por tratarse de un incidente que se produjo mientras un peatón cruzaba la calle, muchos alzaron su voz en contra de los conductores que no respetan los límites de velocidad permitidos.

“Son agresivos, necesitamos más respeto a los peatones aquí, ya por la tarde no me gusta estar por acá, son muchos incidentes que pasan que aunque uno tenga cuidado los demás no tienen”, dijo Lidia Viruez, residente del área.

“De aquí hace un tiempo hay cosas que no se veían antes, creo que podemos medir y hacer controles de alcohol test será en los vehículos más que nada lo que más veo mucha frecuencia vehicular de gente que va sin control”, dijo Wladimir Thompson, residente del área.

Tras su comparecencia en la corte, el acusado canceló la fianza impuesta y salió de la cárcel.