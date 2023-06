Insólito: Hombre se roba una patrulla que se encontraba en la entrada del Hospital Jackson Memorial

Un agente había dejado su patrullero estacionado en el área de Emergencias, mientras dejaba a un prisionero, pero 20 minutos después salió y ya el SUV no estaba en el lugar.

“Hacen lo que nosotros le decimos un felony stop, donde paran el vehículo, todos los policías se bajan a punta de pistola a ordenarle que se baje. Cuando se baja el sujeto del carro, tiene una gorra de Miami Police puesta como si fuera un policía que estaba manejando el carro de policía”, añadió Mike Vega.

El implicado fue detenido sin incidentes y trasladado a la estación policial.

En la foto del arresto se le observa un golpe en el ojo que, según las autoridades, lo tenía previo al incidente.

Marlowe fue acusado de cuatro cargos que incluyen robo, hurto mayor de un vehículo de emergencia y conducir con una licencia suspendida.

Tras su comparecencia en la corte, se le fijó una fianza de $17.500.

A los residentes del área donde fue arrestado el implicado les preocupa que los delincuentes no guarden respeto por la autoridad.

“Esto es el colmo que le roben una patrulla a un policía. En esta área los índices de criminalidad son altos, en las noches yo no salgo, hago lo que tengo que hacer en el día y en la noche para la cueva”, dijo Luis Rodríguez, residente del área.

La señora Miriam Infante, quien vive en la zona desde hace 15 años, denunció que la inseguridad ha ido ganando terreno y ella misma fue víctima de un ataque por parte de su propia vecina.

“Me dice, asómate al portal que te voy a enseñar un carrito que compré y me lanzó al piso, me golpeó y eso habla de cómo está la situación, es por eso es que uno no puede creer en nadie”, dijo Miriam Infante.