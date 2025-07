Influencer cunana de Miami responde a seguidoras que la denunciaron ante el Departamento de Familia: "Mi hijo no me lo quita nadie"

“Tanto dieron ustedes que al final la policía y el Departamento de Familia me tocaron la puerta porque dizque soy alcohólica, maltrato a Marlon, está descuidado, que lo monitoreo por una cámara, no sé cuántas cosas más dijeron de mí”, expresó Artiles visiblemente afectada.

“Número uno, no me drogo. Sí, claro que tomo cuando hay una fiesta o un evento, como todo el mundo. Marlon es un niño que tiene todas sus necesidades cubiertas porque yo, su mamá, trabajo en redes sociales. TikTok me paga por todos los videos que subo, hago TikTok Shop y tengo patrocinadores. Es decir, tengo un buen sustento económico para mantener a Marlon”, aseguró.

No sean malas personas y aprendan a respetar la vida de los demás yo no me meto con ninguna de ustedes pero si algún día a Marlon le pasa algo las hago responsable a todas para que lo sepa desde ya @Team_marlon @Ultrack @UltrackPlay #amordemivida #amor #vida #CapCut #mihijo #marlon #sindromededown #vivir #enpareja #enparatii #fyp #foryoupage #parati #pediatrics #covid #challenge #pregnant #respect #respondercomentarios #chidren #niñosdetiktok #niños #niñospequeños #niñosfelices #miami #mihijo #mundo #lleno #de #maldad #hate @claudiaartilesa @claudiaartilesa @claudiaartilesa

“Para todas esas personas que no me soportan, que no me pueden ver, bloquéame, pero no seas mala persona porque yo soy madre igual que tú. Ninguna pensó en mi dolor ni en el de Marlon si me lo hubieran quitado”, afirmó.

La influencer adelantó que no dejará el asunto sin respuesta y advirtió que tomará medidas para que su caso no se repita. “Yo no me voy a quedar así. Ese sufrimiento que ustedes me hicieron pasar durante tres días, con esas personas viniendo aquí a mi casa, no se va a quedar así”, sentenció.

Artiles también explicó que, aunque comparte parte de su vida familiar en redes sociales, ha decidido limitar la exposición de su hijo en transmisiones en vivo para proteger su privacidad, especialmente tras recibir amenazas.

“Mi hijo no me lo quita nadie”, concluyó la influencer, reafirmando que su prioridad es la felicidad y seguridad de Marlon, por encima de cualquier comentario o crítica.