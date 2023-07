Incendio estalla en un pulguero de Lauderhill dejando cuantiosas pérdidas

Múltiples llamadas de emergencia recibieron las autoridades alrededor de las 4 a.m. de este martes en relación a un espeso humo proveniente del mercado Swap Shop, ubicado en el 3291 de Sunrise Boulevard, en Lauderhill .

“La Oficina del Jefe de Bomberos hizo su investigación y determinaron que una de dos posibilidades condujo al incendio, una vela desatendida que quedó encendida cuando abrieron el día anterior o un incienso desatendido que quedó ardiendo desde el día anterior”, agregó el subjefe de bomberos de Lauderhill.

Los bomberos sacaron la mayor cantidad de objetos y mercancía que quedaron completamente destruidos y toda al área fue cerrada mientras se evalúan los daños y se restablece el servicio de energía eléctrica.

“Florida Power and Light desconectó la energía de la propiedad, por lo que pueden ver detrás de mí que el lugar no está abierto para los negocios hoy porque no hay electricidad”, señaló Levy.