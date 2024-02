Incendio en edificio de apartamentos de North Miami deja a 16 personas desplazadas

Más de 14 unidades de bomberos respondieron a la llamada de emergencia, después que las llamas se desataran justo antes de las 6:30 am de este viernes, en el condominio ubicado en el 752 de la calle 128 del noreste.

Aunque todavía se desconoce qué produjo el incendio, los residentes indicaron que el mismo comenzó en la sala de medidores del edificio.

“Yo todavía no sé qué hacer, lo primero es que la Cruz Roja vino a ayudarnos, pero no sé a dónde voy a ir, porque no nos podemos quedar ahí, eso está muy mal adentro, hay un hueco gigante en el techo y todo se quemó adentro, todo está perdido”, lamentó el residente afectado.

Tras revisar toda la estructura, los bomberos declararon inseguro el edificio.

Al lugar también llegó el personal de All Dry Services Miami, empresa encargada de reparar los daños que sufrió el condominio.

“El techo ya está que se tiene que hacer de nuevo y todo se tiene que quitar, pero todo se tiene que empezar de nuevo, menos mal que todo el mundo está bien, pero ese es el proceso y ya quitamos todos los muebles y después ponerlo todo de nuevo”, dijo Jason Morejón, representante de All Dry Services Miami.

Estas reparaciones podrían tardar más de lo previsto, sin embargo, el propietario del edificio indicó que ayudará a las familias desplazadas.

“Es un proceso muy largo y por el aire todo entra son dos o tres meses y cuidado, porque el techo va a tardar un poco. No es fácil, pero se puede hacer”, agregó Morejón.

Las causas del incendio continúan bajo investigación.