Incendio destruye casa de Homestead y deja un herido: "Primera vez que veo algo así en 14 años"

Un adulto que sufrió quemaduras fue transportado por aire a un Centro de Trauma cercano, informaron los bomberos. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre su condición ni la naturaleza exacta de sus lesiones.

Eliana, una residente de la comunidad, relató cómo fueron alertados del incendio. “Ayuda, ayuda, se me quema mi casa, se me quema mi casa”, exclamó un vecino cuya vivienda comenzó a arder. Según Eliana, el propietario logró rescatar a sus dos perros, pero sufrió quemaduras en las manos y parte de la cara al intentar apagar el fuego por sus propios medios.

Karoline Rozón, otra residente de la zona, indicó que el incendio pudo haber sido causado por una vela que se cayó sobre una alfombra, lo que permitió que las llamas se propagaran rápidamente. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El incendio también dejó conmocionados a los residentes del área. Tommy, quien vive en la comunidad, describió el incidente como inesperado: “Primera vez que he visto algo así en 14 años que he vivido aquí. Mis vecinos me despertaron golpeando mi ventana. Caminé alrededor y vi que este incendio lo destruyó todo”.

La causa del incendio está siendo investigada por las autoridades. Hasta el martes en la mañana, varias unidades permanecían en la escena para garantizar la seguridad del área y continuar con las pesquisas.

Este trágico suceso pone en evidencia la importancia de la prevención de incendios y el manejo seguro de objetos inflamables dentro del hogar.