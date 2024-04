Incendian salón de belleza de familia cubana en el SW de Miami a solo días de su inauguración

Alrededor de las 4:00 am de este jueves, una cámara de vigilancia captó a dos hombres llegar al lugar a bordo de una motocicleta, inspeccionaron el local y uno de ellos se bajó a tocar el cristal.

Al revisar el vídeo de la cámara de seguridad, la familia Ortega tuvo sospechas de quienes podrían ser los culpables, información que le fue suministrada a las autoridades.

“La policía no nos ha dado muchas respuestas, se le comentó quien podría que podía haber sido de momento es un sospechoso, no es nada concreto y ellos están haciendo toda la investigación”, agregó Indira Ortega.

El negocio está ubicado en la avenida 97 y la calle 40 del suroeste del condado. Los daños estimados ascienden a unos $45,000, lo que representa una gran pérdida para la pareja que había invertido mucho tiempo y esfuerzo en ver materializado el sueño de Indira de tener su propio establecimiento de extensiones para pestañas, The Grand Lash House.

“Se nos ha ido mucha plata en el techo, en el piso, paredes, pintura, ni se diga limpieza que hay que hacer, nos queda mucho trabajo por hacer”, dijo Alejandro Ortega, propietario del negocio afectado.

El mayor reto que se les presenta en este momento es reinvertir en todo lo que se perdió con el fuego.

“El seguro del local se hacía efectivo en mayo 5, esa es la fecha de nuestra inauguración, mayo 5, y no creímos pertinente ponerle un seguro antes, porque uno como dueño de negocio qué se va a imaginar que no has abierto y algo puede pasar dentro de tu local”, dijo la propietaria de negocio afectado.

Afortunadamente, los bomberos apagaron las llamas a tiempo, evitando que otros establecimientos resultaran afectados.

“En minutos llegaron los bomberos, gracias a Dios, porque si no, el shopping se hubiese acabado. Mi taller huele bastante a humo, la ropa está bastante llena de humo y para mí es un milagro de Dios, de los contrario, hubiese sido catastrófico”, dijo Mélida Carantón, propietaria de un negocio de la plaza comercial.

“Gracias a Dios que de verdad avisaron a tiempo, lo sentimos mucho por ellos y aquí estamos limpiando, porque el olor a humo afecta y no nos queda de otra, gracias a Dios tenemos local, que es lo más importante”, dijo Esther Reyes, propietaria de un negocio de la plaza comercial.

Este viernes, los Ortega recibieron la visita de familiares y amigos que los están ayudando a limpiar y recoger los destrozos.

Asimismo, abrieron una cuenta GoFundMe para recaudar fondos que los ayuden a pagar los costos de las reparaciones.

“Nos tenemos que quedar con la misma fecha de apertura porque no le vamos a dar el gusto a los que vinieron a destrozar mi negocio para evitar que eso pasara y queremos que sea la misma fecha”, dijo Indira Ortega.

Se le pide a quien tenga alguna información de los responsables que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.