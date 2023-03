Imponen estrictas medidas en Miami Beach, luego de dos tiroteos que dejaron un saldo de dos muertos

Las vacaciones de primavera en Miami Beach se han visto empañadas no sólo para los turistas, sino también para las autoridades, que han tenido que reforzar el patrullaje policial en South Beach, luego de la violencia desatada que se vivió durante este fin de semana.

El incidente ocurrió a las 3:30 am del domingo en la misma área donde el día anterior, a tan sólo cuatro cuadras de distancia, otro hombre murió baleado.

“Al elemento criminal que está entrando a nuestra ciudad no le importan las leyes, no le importa la presencia policial, no le importan las vidas de quienes están asesinando en estas calles, es por eso que tenemos que cerrar la ciudad, imponer toque de queda y asegurarnos que la ciudadanía esté protegida con estas medidas”, dijo Alex J. Fernández, Comisionado de Miami Beach.

El toque de queda se impuso para el área delimitada por la calle 23 y Dade Boulevard en el norte, Government Cut en el sur, Biscayne Bay al oeste, y el Océano Atlántico al este.

Los establecimientos que están dentro de dicha zona deben cerrar con antelación para permitir que los clientes eviten violar el toque de queda.

Sin embargo, tras los recurrentes hechos violentos, los propietarios de los establecimientos lo único que desean es velar por la seguridad de sus trabajadores.

“Nosotros como negocio no entramos en detalles con las decisiones que tome la ciudad de Miami Beach, no estamos de acuerdo ni en desacuerdo con todas las medidas que se están tomando en este momento, lo más que nos preocupa es trabajar y operar todos nuestros negocios con mucha seguridad para nuestros clientes y nuestros empleados”, dijo Rolando Rodríguez, gerente del Restaurante Habana 1957.

Decenas de turistas que llegaron a Miami Beach a disfrutar de las vacaciones de primavera manifestaron su descontento ante lo sucedido.

“Es bastante peligroso, uno viene a Miami, vine justamente una semana a conocer y pensar que uno no puede salir en las noches donde es como la vida alegre de Miami el no poder conocer me estoy quedando en Ocean Drive, honestamente a uno lo llena de miedo”, dijo Carolina Santana, turista.

Por el homicidio ocurrido el pasado domingo, la policía arrestó a Dontavious Polk, de 24 años, quien es residente de Fort Lauderdale y fue acusado de asesinato en primer grado.

Tras su comparecencia en la corte este lunes, se le negó el derecho a fianza.

Las autoridades le piden a los turistas y residentes que colaboren con ellos y cualquier incidente violento lo denuncien de inmediato.