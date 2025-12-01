americateve

Florida

Arrestan a dos cubanos en Florida por una red de estafas con tarjetas de crédito en Walmart: enfrentan 66 cargos

Dos cubanos residentes en Florida fueron arrestados en Dakota del Sur tras una persecución, acusados de una red de estafas con tarjetas clonadas en Walmart. Enfrentan 66 cargos y un juicio en 2026

Dakota del Sur / Redacción — Dos ciudadanos cubanos residentes en Florida fueron arrestados tras ser señalados como presuntos integrantes de una red de fraude con tarjetas de crédito que operaba en múltiples tiendas Walmart en Iowa, Nebraska y Dakota del Sur, reportaron medios locales.

Los detenidos fueron identificados como Yordany Cuervo y Dario Brito Permuy, ambos portadores de green card y con residencia legal en Estados Unidos.

Persecución en la Interestatal 29

La investigación comenzó tras varias denuncias de robos y transacciones fraudulentas registradas el 28 y 29 de octubre en Walmart de Sioux City (Iowa y Nebraska), Sioux Falls y Brookings.

Tras recibir reportes de testigos que vieron a los sospechosos huir hacia el sur del condado de Codington, la policía emitió una alerta inmediata con la descripción del vehículo.

Poco después, los agentes lograron interceptarlo en la Interestatal 29.

Una operación de fraude a gran escala

La inspección del vehículo reveló un arsenal tecnológico utilizado para clonar tarjetas de crédito:

  • Más de 300 tarjetas

  • 11 skimmers (numerados del 1 al 12; faltaba el #4)

  • Un lector y escritor de tarjetas

  • Varias tiras magnéticas caseras

  • Dos teléfonos móviles

  • Documentos de identidad

  • Una computadora portátil

De acuerdo con Watertown Current y Dakota News Now, el material incautado evidencia una red de clonación con capacidad para robar cientos de datos financieros de clientes desprevenidos.

66 cargos y juicio para 2026

Los dos cubanos enfrentan 66 cargos de falsificación, uno por cada dispositivo o tarjeta usada como evidencia en su contra. Ambos se declararon no culpables.

  • Yordany Cuervo fue liberado tras pagar una fianza de 25,000 dólares el 24 de noviembre.

  • Dario Brito Permuy permanece detenido.

El juicio está programado tentativamente para el 12 de febrero de 2026.

Las autoridades recordaron que ambos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, aunque el caso ha generado preocupación entre comerciantes y residentes, debido al aumento de fraudes de este tipo en la región.

