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Florida

Huracán Isaías alcanza categoría 3 con vientos de 195 km/h y amenaza la costa del golfo de México

El NHC reportó que Isaías alcanzó vientos de 195 km/h y avanza hacia la costa norte del golfo de México, donde persisten alertas por huracán y marejada ciclónica

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Huracan florida

El huracán Isaías se intensificó hasta alcanzar la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 mph), según una actualización extraordinaria emitida este viernes 9 de octubre por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno, que avanza hacia la costa norte del golfo de México, se convirtió en un huracán mayor, aumentando la preocupación por los efectos de sus vientos, las lluvias intensas y la marejada ciclónica en zonas costeras de Florida, Alabama y Mississippi.

La confirmación llegó a las 7:20 a. m., hora central (8:20 a. m. de Miami), después de que un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense registrara un fortalecimiento de los vientos del sistema.

Apenas 20 minutos antes, el NHC había estimado su intensidad en 175 km/h. La nueva medición elevó la velocidad máxima sostenida a 195 km/h.

Isaías se convierte en un huracán mayor

La categoría 3 comienza cuando los vientos sostenidos alcanzan 178 km/h, umbral que Isaías superó durante las primeras horas del viernes.

El avión de reconocimiento también registró una presión central mínima de 959 milibares, un indicador de la intensidad del sistema.

La costa norte del golfo de México permanece bajo amenaza

Según el boletín intermedio 11A, emitido antes de confirmarse la categoría 3, el centro del huracán podría alcanzar la zona bajo aviso durante la noche del viernes o las primeras horas del sábado 10 de octubre.

Las áreas bajo aviso de huracán incluían el tramo comprendido entre Ocean Springs, Mississippi, y el límite de los condados de Bay y Gulf, en Florida.

También se mantenían avisos de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta el río Suwannee, en Florida.

La actualización extraordinaria de las 7:20 a. m. confirmó el aumento de intensidad, pero no modificó la trayectoria prevista ni los avisos existentes.

Marejada ciclónica de hasta 2,7 metros

Uno de los peligros más importantes es la inundación costera.

El NHC había elevado a 2,7 metros, aproximadamente nueve pies, la inundación máxima por marejada ciclónica prevista entre la frontera de Alabama y Florida y Grayton Beach.

Esta estimación representa la posible altura del agua sobre terrenos normalmente secos, siempre que la marejada máxima coincida con la marea alta.

No debe confundirse con la altura de las olas.

La marejada puede inundar carreteras, viviendas y comunidades costeras, incluso en lugares donde el centro del huracán no pase directamente.

Florida, Alabama y Mississippi se preparan para el impacto

El avance de Isaías mantiene bajo vigilancia a comunidades del norte del golfo de México.

Entre las principales amenazas asociadas con un huracán de esta intensidad se encuentran los vientos destructivos, las inundaciones costeras, las lluvias intensas y los posibles cortes de electricidad.

El NHC recomendó completar los preparativos en las áreas bajo aviso y atender las instrucciones de las autoridades locales.

El riesgo específico dependerá de la trayectoria final del centro, la extensión del campo de vientos y las condiciones de la marejada en cada tramo costero.

¿Qué significa que Isaías sea categoría 3?

Un huracán de categoría 3 es considerado un huracán mayor.

Sus vientos pueden causar daños importantes en viviendas, arrancar árboles y postes eléctricos y provocar interrupciones prolongadas de servicios esenciales.

Sin embargo, la categoría describe únicamente la intensidad de los vientos sostenidos.

No mide por sí sola el riesgo total de inundaciones, lluvias o marejada ciclónica, que pueden causar graves daños incluso con ciclones de menor categoría.

Las próximas horas serán decisivas

La rápida intensificación de Isaías eleva la importancia de las siguientes actualizaciones del NHC.

El organismo deberá precisar si el ciclón mantiene su categoría 3, continúa fortaleciéndose o experimenta cambios antes de acercarse a la costa.

También serán fundamentales los nuevos pronósticos sobre el punto de entrada a tierra, la extensión de los vientos y la altura de la marejada.

La recomendación principal para las comunidades bajo aviso es no esperar a que el huracán toque tierra para completar sus preparativos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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