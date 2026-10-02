Brote de dengue en Florida es el más grande en décadas en el territorio continental de EEUU

Funcionarios de salud estatales informaron esta semana que, en lo que va del año, se han contabilizado más de 250 casos adquiridos localmente de la enfermedad transmitida por mosquitos. La gran mayoría se registró en el condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa.

Funcionarios federales de salud señalan que sus datos sobre brotes de dengue son limitados. Pero la información disponible de departamentos de salud estatales y revistas médicas indica que el brote de Florida marca la mayor cantidad de casos en un año calendario para cualquier estado desde, al menos, la década de 1940.

Puerto Rico sufre de manera constante fuertes impactos por el dengue, con cifras mucho más altas que las observadas en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. Pero en el territorio continental de Estados Unidos, Florida suele registrar la mayor cantidad de casos transmitidos localmente. El peor año del estado hasta ahora había sido 2023, cuando se reportaron poco menos de 200 casos de transmisión local.

Funcionarios de Hillsborough y condados aledaños han declarado emergencias locales, y trabajadores en el área de Tampa están fumigando día y noche para reducir la población de mosquitos que transmiten enfermedades.

El dengue es causado por un virus que se propaga por la picadura de un tipo de mosquito.

Muchas personas infectadas no se enferman, pero algunas presentan fiebre, síntomas parecidos a los de la gripe y —de forma notoria— dolores. Se le ha apodado “fiebre rompehuesos” por el dolor insoportable que algunas personas experimentan. Los casos graves pueden causar hemorragias, shock y muerte.

Este año se ha registrado una muerte por dengue en Florida: una mujer mayor de Tampa el 4 de septiembre.

Hay cuatro tipos de virus del dengue, conocidos simplemente como 1, 2, 3 y 4. Cuando alguien se infecta por primera vez, su cuerpo desarrolla anticuerpos contra ese tipo de por vida. Si se infecta con otro tipo de dengue, los anticuerpos de la primera infección pueden no neutralizar el segundo tipo y, de hecho, pueden ayudar al virus a entrar en células inmunitarias y replicarse. Eso ha dificultado desarrollar una vacuna eficaz.

La mayoría de las personas en el área metropolitana de Tampa no tiene inmunidad previa a ninguna forma de dengue, indicó Dawn Wesson, experta en dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos de la Universidad de Tulane.

¿Cómo se propaga el dengue?

Los mosquitos de clima cálido que transmiten el dengue viven en Florida y en otros lugares calurosos de Estados Unidos, pero expertos dicen que han estado ampliando su alcance geográfico debido al cambio climático.

Durante décadas, la mayoría de las infecciones en el territorio continental de Estados Unidos se detectaron entre personas que contrajeron el virus al viajar internacionalmente, junto con casos adquiridos localmente en Puerto Rico.

Pero en 2009-2010, Key West, Florida, reportó los primeros casos de dengue adquiridos en el territorio continental de Estados Unidos fuera de la frontera entre Texas y México desde 1945.

El mayor brote de dengue en cualquier estado de Estados Unidos desde entonces ocurrió en Hawái, donde se reportaron 264 casos adquiridos localmente durante un periodo de seis meses en 2015-2016. El brote en el área metropolitana de Tampa, que se dio a conocer por primera vez en julio, ya está a punto de superar esa cifra.

En todo el mundo, este año se han reportado más de 2,2 millones de infecciones y casi 1.200 muertes, según la Organización Mundial de la Salud.

Este año ha habido casi 1.900 casos adquiridos localmente en Estados Unidos, la mayoría en Puerto Rico, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Por qué es tan grave en Tampa?

Florida tiende a registrar mucho dengue en parte porque el estado recibe a muchos viajeros que han estado en Puerto Rico u otros lugares donde la enfermedad está presente, explicó Wesson.

Por lo general, la mayoría de los casos se concentran en el sur de Florida, alrededor del área metropolitana de Miami. Es difícil decir qué está ocurriendo este año en el área de Tampa, pero el aumento podría estar relacionado al menos en parte con patrones de viaje, añadió.

Los casos adquiridos localmente en Florida en realidad han superado a los casos asociados a viajes, con un conteo de 252 frente a 245 hasta la semana pasada. Pero la diferencia es pequeña, y al menos 13 casos del condado de Hillsborough fueron diagnosticados en viajeros, según el estado.

Tradicionalmente, los CDC tendrían una presencia muy visible en una situación como esta, pero esta vez no ha sido así, observó Wesson.

La agencia de salud pública federal debe ser invitada por funcionarios estatales, y las autoridades de Florida no han pedido que investigadores de enfermedades de los CDC acudan, dijo el portavoz de los CDC, Jason McDonald. La agencia ha proporcionado 800.000 dólares en asistencia al departamento de salud estatal, agregó.

¿Qué se puede hacer para prevenir la infección?

El brote actual se concentra al norte de Tampa, y trabajadores han estado fumigando para matar mosquitos. También han estado revisando propiedades en busca de agua estancada donde los mosquitos podrían reproducirse.

Las personas en un área con brote pueden tomar sus propias medidas de protección, dicen los expertos.

Los mosquitos que portan el virus pueden picar a cualquier hora del día, por lo que es importante que las personas en un área con brote se apliquen repelentes de insectos registrados por la EPA que contengan ingredientes activos como DEET, señalan los expertos.

Use camisas holgadas de manga larga y pantalones largos para cubrir la piel y dificultar que los mosquitos piquen. Permanecer en interiores, detrás de mosquiteros o en habitaciones con aire acondicionado también reducirá las probabilidades de una picadura.

Esas medidas son especialmente importantes poco después del amanecer y alrededor del atardecer, cuando los mosquitos tienden a estar más activos, dicen los investigadores.

Las personas también deben revisar su propiedad y eliminar cualquier acumulación de agua donde los mosquitos puedan reproducirse.

Las condiciones climáticas y las poblaciones persistentes de mosquitos probablemente harán que los brotes locales de dengue sean un problema más frecuente, afirmó Wesson.

“Hay una buena probabilidad de que esta sea la nueva normalidad”, señaló Wesson.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP