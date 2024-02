Hombre buscado por homicidio en  Kentucky fue capturado en Miami tras persecución policía

“Y el vehículo en el que andaba es de la víctima del homicidio y gracias a eso, logramos encontrar a este sujeto que está bajo custodia de las autoridades”, añadió el vocero policial.

En total, seis conductores resultaron afectados con el incidente.

“Yo solo sentí el golpe y miré el otro carro que estaba doblado, se dio vuelta. Lo detuvieron de una, lo venían siguiendo”, dijo Francisco Lance, afectado.

La señora Pearl Thomas, quien llevaba a sus dos nietos a la escuela, también quedó atrapada en medio del choque y el mayor de los niños, de 11 años, fue llevado al hospital.

“Vamos a ir al hospital ahora. No me siento muy bien. Me duele la cabeza. También para que revisen a mi nieta. Y a mi nieto le duele el cuello, por eso ya lo llevaron al hospital. Mi hija me llevará. Pude haber ido con el equipo de rescate, pero mi hija quiere que todos estemos en el mismo hospital”, dijo Pearl Thomas.

La persecución ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana, hora altamente concurrida en la zona.

“Uno está asustado porque, imagínate, gente que iba para su trabajo, los niños a la escuela que se vean involucrados en esta cosa de accidente, es feo y es impresionante”, dijo Angela Hershey, residente del área.

Y una vez que sea dado de alta en el hospital, el sospechoso será extraditado a Kentucky.