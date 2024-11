Hombre baleado tras discusión en un parqueo que escaló a tiroteo en el suroeste de Miami

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

La policía permaneció en el lugar durante varias horas entrevistando a posibles testigos.La situación despertó preocupación entre quienes viven en los alrededores que piden que se incremente el patrullaje policial en el área.

“Esto estaba muy tranquilo, ya uno no se siente seguro, pero ya esto no es lo que era antes, he oído que hay gangas, las autoridades deberían hacer algo”, dijo una residente del área que pidió no ser identificada.

El caso continua bajo investigación.