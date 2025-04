Hombre asesina a joven dentro de una oficina de la Agencia de Seguros Del Toro Insurance en Miami

A las 8:00 am de este lunes, agentes de la policía de Miami respondieron a reportes de disparos en las instalaciones de Del Toro Insurance , ubicadas en la calle 42 y la avenida 27 en el noroeste de la ciudad.

“No puedo entrar en detalles, no sabemos la relación, pero no estamos buscando a nadie, era una pareja que estaba en el negocio, no sabemos la relación entre ellos, pero los dos perdieron la vida en este negocio, es una gran tragedia”, dijo Freddie Cruz, portavoz de la policía de Miami.