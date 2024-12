Hombre acusado de robar camión de Amazon con camiseta "Good Vibes Only"

“Yo estaba en el salón de belleza cuando todo pasó y la gente empezó a lanzarse al piso, una mujer agarró a su hijo y se metió al baño y la mujer que me estaba haciendo las uñas me dice, la policía está afuera disparando, pero no sabíamos por qué”, dijo Keyli Chacón, testigo.

Rkein fue acusado de agresión con golpes y robo de un vehículo.

Con la llegada de la temporada navideña, los robos han aumentado considerablemente y las autoridades han emitido una alerta sobre la presencia de los delincuentes que buscan aprovecharse de lo ajeno.

“Desafortunadamente, lo vemos una y otra vez donde hay sospechosos que están en ciertos lugares y estacionamientos, ya sea que estés en una tienda y esperan para ver quién está caminando hacia su vehículo sin prestar atención porque va mirando su teléfono celular y, desafortunadamente, el objetivo son esas víctimas”, dijo Kiara Delva, portavoz de la policía de Miami.

Otro hombre fue arrestado en Hollywood, tras haber quedado captado en cámara mientras caminaba hacia una casa ubicada en el área de North Surf Road y Oak Street, donde había dos paquetes en la entrada, los cuales recogió y se los llevó como si fueran de su propiedad.

Un residente observó lo ocurrido y llamó de inmediato a la policía.

La cámara corporal de un agente mostró la detención del hombre, que fue identificado como Félix Curry Payne, de 33 años.

“Y cuando lo encontraron, lo encontraron con un poco de paquetes robados y por suerte pudieron encontrar los dueños de los paquetes y regresarle los regalos a los residentes, entonces de una forma se puede decir que nuestros oficiales salvaron la Navidad para las víctimas”, dijo Christian Lata, portavoz de la policía de Hollywood.

Según cifras de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, el año pasado, los ladrones de paquetes robaron alrededor de 12 mil millones de dólares en artículos.

Para evitar formar parte de esta estadística, las autoridades recomiendan lo siguiente:

“Algo que le dejamos saber a la gente son tres cosas: decirle a un vecino si está en su casa que el paquete lo manden a la casa de ellos y también es enviarlo al trabajo y también hay negocios que tienen lockers y usted puede agarrar sus pertenencias”, agregó Christian Lata.

Y por último, en caso de que usted observe o encuentre a alguien robando un paquete, la recomendación de las autoridades es que no lo confronte y llame de inmediato a la policía.