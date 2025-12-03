HistoryMiami Museum presenta Pertenencia en tránsito (Belonging in Transit)

Compartir en:









HistoryMiami Museum anuncia la apertura de Pertenencia en tránsito (Belonging in Transit), una nueva exposición fotográfica del artista venezolano Carlos Muñoz que ofrece una mirada íntima, honesta y profundamente humana sobre la experiencia migratoria. La muestra abrirá al público el miércoles 19 de noviembre y permanecerá en exhibición hasta el 29 de marzo de 2026.

La exposición se desarrolla en Redland Market Village, en Homestead, Florida, un mercado multicultural situado en los márgenes de Miami donde convergen migrantes de diversas partes del mundo. En este espacio, el ensayo fotográfico de Muñoz trasciende la documentación visual: se convierte en un viaje emocional que refleja su propia historia como migrante. Las personas retratadas no son para él meros sujetos; sus rostros y vivencias despiertan memorias de separación, transformaciones familiares y el anhelo constante de pertenencia.

Resultado de tres años de exploración, Pertenencia en tránsito examina la migración como un proceso vivo, en permanente construcción. Las imágenes —íntimas, vulnerables y potentes— invitan al espectador a convivir con las tensiones que definen la experiencia migratoria: pérdida y fortaleza, nostalgia y esperanza, desarraigo y determinación. Las fotografías más recientes fueron capturadas en enero de 2025, extendiendo la narrativa hacia el presente.

“Como migrante, reconocí partes de mí en el Redland Market. Los sabores, las texturas y los colores me acercaron a mis orígenes y a una idea de hogar. Antes de fotografiar, escuché. Aprendí que la pertenencia no ocurre de un día para otro; se construye mientras trabajamos, conversamos y cuidamos a nuestras familias. Quiero que los visitantes sientan que forman parte de un mercado vivo de historias, donde fragilidad y fuerza conviven y crean espacio para el éxito, la alegría y nuevos comienzos”, expresó Muñoz.

Más que una exposición, la obra plantea una reflexión sobre la pertenencia como un estado en transformación continua. A través de su lente, Muñoz invita al público a reconsiderar la noción de hogar como un proceso compartido de búsqueda, memoria y construcción colectiva.

Muñoz fue reconocido con el HistoryMiami Museum Photography Fellowship 2023, posible gracias al programa CreARTE de The Pérez Family Foundation. Esta beca impulsa a fotógrafos emergentes cuyas obras capturan la evolución sociocultural del sur de Florida. Muchas de las piezas de Pertenencia en tránsito pasarán a formar parte de los Archivos y Colecciones Especiales del museo, contribuyendo a preservar las historias que dan forma a Miami.

“El trabajo de Carlos encarna la misión del museo de contar las historias de Miami a través de su gente”, afirmó Natalia Crujeiras, directora ejecutiva y CEO de HistoryMiami Museum. “A través de su lente, la migración deja de ser una cifra o un tema y se revela como una experiencia profundamente humana que nos conecta. Pertenencia en tránsito nos recuerda que Miami es una ciudad en movimiento, formada por quienes llegan en busca de hogar y pertenencia”. Información para visitantes HistoryMiami Museum 101 W. Flagler Street Miami, FL 33130