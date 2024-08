Florida se prepara para inundaciones ante la posibilidad del paso de una tormenta tropical

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los residentes llenan sacos de arena en el Edward Medard Conservation Park en preparación para una tormenta de fin de semana en Plant City, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Los huracanes no son el único problema”, apuntó Tom Frazer, director ejecutivo del Florida Flood Hub for Applied Research and Innovation de la Universidad del Sur de Florida.

___

El fotógrafo de The Associated Press Chris O’Meara en Tampa contribuyó a este despacho. Kate Payne es integrante de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco cubiertos.

FUENTE: Associated Press