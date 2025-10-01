Florida ejecuta a un hombre por el doble asesinato de sus jefes en 1990

El estado de Florida ejecutó este martes a Victor Jones , de 64 años, condenado por el asesinato de sus dos empleadores en Miami hace más de tres décadas. Se trata de la 34ª ejecución en Estados Unidos en lo que va de 2025 , la cifra más alta registrada desde 2014.

Jones fue sentenciado por el asesinato de Jacob Nestor, de 67 años, y su esposa Matilda Nestor, de 66 , ocurrido en 1990. Apenas unas semanas después de comenzar a trabajar en la empresa familiar de los Nestor, el hombre los atacó durante un robo.

La pareja, originaria de Brooklyn, Nueva York, tenía dos hijos y cuatro nietos. Según los informes judiciales, Jones los apuñaló mortalmente, aunque Jacob logró dispararle en la cabeza antes de fallecer.

La ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal a las 18:13 horas locales en una prisión cercana a Jacksonville, confirmó el Departamento de Correccionales de Florida .

La defensa de Jones había solicitado detener la ejecución argumentando que padecía una discapacidad intelectual y que había sufrido abusos durante su adolescencia en un reformatorio. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida rechazó los recursos y mantuvo firme la sentencia.

Florida, líder en ejecuciones

Con este caso, Florida suma 13 ejecuciones en 2025, el mayor número entre los estados que aplican la pena de muerte. Le siguen Texas (5), Carolina del Sur (4) y Alabama (4).

En total, 34 personas han sido ejecutadas este año en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2014, cuando se registraron 35.

La pena de muerte en EE. UU.

La inyección letal continúa siendo el método más utilizado, aunque algunos estados han recurrido a procedimientos alternativos como el pelotón de fusilamiento o la hipoxia por inhalación de nitrógeno.

Actualmente, la pena capital ha sido abolida en 23 de los 50 estados, pero sigue vigente en gran parte del país. El presidente Donald Trump ha defendido su expansión, argumentando que debe aplicarse para “los crímenes más atroces”.