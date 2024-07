FBI revela que millonarios cubano de Miami estaba siendo investigado por Intento de Asesinato por Encargo contra su esposa

“Esta investigación se centró en los supuestos esfuerzos de Sergio Pino para asesinar a su ex esposa o lo que llamaríamos, una investigación de asesinato por encargo. Después de estos esfuerzos fallidos, ella está a salvo y ya no necesita vivir temiendo por su vida”, dijo el agente especial del FBI en Miami Jeffrey B. Veltri.

El agente especial a cargo del FBI informó que a las 6:00 am de este martes, el equipo de fuerzas especiales acudió a la casa de Pino a propósito de una operación de búsqueda y arresto relacionada con una investigación en curso de asesinato por encargo que comenzó el año pasado, la cual reveló múltiples intentos por parte de varios individuos de asesinar a Tatiana Pino, su ex esposa.Pese a los esfuerzos de los agentes por contactar al desarrollador inmobiliario en persona, y a través de sus familiares y abogado, no hubo respuesta.