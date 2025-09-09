americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami

Extraditan a MIAMI a madre cubana junto a su bebé desde México, tras verse involucrada en el asesinato de un hombre de Hialeah

Ariely Álvarez Cabrera, quien era buscada junto a su bebé de 5 meses por las autoridades en relación con el asesinato de Daylon Fleitas, de 37 años, fue extraditada desde México y actualmente se encuentra recluida en la cárcel del condado de Broward. Su hijo está sano y salvo, según el reporte. También era buscado Alfredo Carballo, pareja de Álvarez y padre del menor, quien continúa prófugo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ariely Álvarez Cabrera

La cubana Ariely Álvarez Cabrera, vinculada al asesinato de Daylon Fleitas, de 37 años, fue extraditada desde México al sur de la Florida durante la noche de este lunes, informaron las autoridades.

La mujer arribó junto a su hijo de 5 meses, quien se encuentra sano y bajo custodia de los servicios de protección infantil del condado de Broward.

Su pareja y padre del menor, Alfredo Carballo González, continúa prófugo. Ambos eran buscados en conexión con el asesinato de Fleitas, un residente de Hialeah reportado como desaparecido por sus familiares el 3 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado días más tarde en un área de matorrales.

Screenshot 2025-09-09 at 10.49.19AM

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Noticias 23, Álvarez Cabrera se entregó voluntariamente en México hace varios días, lo que permitió su traslado a Estados Unidos.

Por el momento, la acusada enfrenta dos cargos:

  • Complicidad en asesinato

  • Manipulación de evidencia

Las autoridades continúan la búsqueda de Carballo González, considerado pieza clave en el caso.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
empresas de miami-dade que comercien con el regimen cubano enfrentaran sanciones, advierte recaudador de impuestos

Empresas de Miami-Dade que comercien con el régimen cubano enfrentarán sanciones, advierte recaudador de impuestos

comparece en la corte de miami cubana que escapo por mas de 19 anos tras accidente mortal en hialeah

Comparece en la corte de MIAMI cubana que escapó por más de 19 años tras accidente mortal en Hialeah

El uruguayo Luis Suárez (3ro de izquierda a derecha), se enfrenta a jugadores y cuerpo técnico de los Sounders de Seattle, tras la final de la Leagues Cup, el domingo 31 de agosto de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson)

Luis Suárez del Inter Miami se disculpa por su conducta tras derrota en final de Leagues Cup

arrestan en miami a cubana con largo historial de estafas: prometia ciudadania estadounidense a cambio de miles de dolares

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Destacados del día

Cae el gobierno comunista de Nepal tras ola de protestas y violencia en Katmandú

Cae el gobierno comunista de Nepal tras ola de protestas y violencia en Katmandú

Foto tomada de video difundido por el Sistema de Transporte de Charlotte, Carolina del Norte, que muestra a Iryna Zarutska (abajo a la derecha) justo antes de ser apuñalada en un tren el 22 de agosto del 2025. (Sistema de Transporte de Charlotte via AP)

Afroamericano acusado de matar a refugiada ucraniana en EEUU podría ser condenado a muerte

El iPhone Air durante el anuncio de nuevos productos de Apple, en Apple Park, el martes 9 de septiembre de 2025, en Cupertino, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Apple presenta el iPhone 17 con un nuevo modelo ultradelgado y precios más altos

Extraditan a MIAMI a madre cubana junto a su bebé desde México, tras verse involucrada en el asesinato de un hombre de Hialeah

Extraditan a MIAMI a madre cubana junto a su bebé desde México, tras verse involucrada en el asesinato de un hombre de Hialeah

Gracias a la Virgen por cuidarnos: El mensaje de Lis Cuesta que desató la indignación en Cuba

"Gracias a la Virgen por cuidarnos": El mensaje de Lis Cuesta que desató la indignación en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter