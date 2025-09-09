Extraditan a MIAMI a madre cubana junto a su bebé desde México, tras verse involucrada en el asesinato de un hombre de Hialeah

Compartir en:









La cubana Ariely Álvarez Cabrera, vinculada al asesinato de Daylon Fleitas, de 37 años, fue extraditada desde México al sur de la Florida durante la noche de este lunes, informaron las autoridades.

La mujer arribó junto a su hijo de 5 meses, quien se encuentra sano y bajo custodia de los servicios de protección infantil del condado de Broward.

Su pareja y padre del menor, Alfredo Carballo González, continúa prófugo. Ambos eran buscados en conexión con el asesinato de Fleitas, un residente de Hialeah reportado como desaparecido por sus familiares el 3 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado días más tarde en un área de matorrales.

Screenshot 2025-09-09 at 10.49.19AM De acuerdo con fuentes policiales citadas por Noticias 23, Álvarez Cabrera se entregó voluntariamente en México hace varios días, lo que permitió su traslado a Estados Unidos.

Por el momento, la acusada enfrenta dos cargos:

Complicidad en asesinato

Manipulación de evidencia

Las autoridades continúan la búsqueda de Carballo González, considerado pieza clave en el caso.

Compartir en:







