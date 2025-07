"Esto está malo, malo": Un cubano en Tampa pide ayuda para encontrar trabajo porque Uber y Lyft ya no le alcanzan

El influencer cubano Dairon Cano volvió a convertirse en la voz de quienes enfrentan momentos difíciles en Estados Unidos. Esta vez, usó su perfil en TikTok para visibilizar la situación de Reiniel López , un migrante cubano residente en Tampa , Florida , que asegura no poder sostenerse trabajando como conductor de Uber y Lyft.

“Yo acabo de hacer un viaje con él en Uber y Lyft y me dijo que está pasando por un momento difícil”, explicó Cano en un video grabado dentro de su carro. En la grabación, Cano le pregunta directamente: “¿Qué es lo que pasa contigo, mi hermano?”, a lo que López responde sin rodeos: “Necesito un trabajo porque el Lyft y el Uber no están dando dinero, está malo esto, malo, malo. Necesito un trabajo. Yo tengo papeles, tengo residencia, tengo todo”.

Según explicó Reiniel, empieza a trabajar desde las cinco o seis de la mañana, pero sus ingresos no cubren sus gastos básicos: “Hoy mismo hice 100 y pico, pero le echo una marca de 60 pesos”, relató, en referencia a los costos de gasolina y mantenimiento.

El video se hizo viral en TikTok y desató cientos de reacciones. Algunos usuarios ofrecieron contactos y recomendaciones laborales: “Lo puedo recomendar para trabajar por el Staffing Staffmark, pagan a 17 en un almacén de archivos”; “Hay trabajo en la construcción, pagan el paquete a 2 dólares”. Otros dieron consejos para mudarse a otros estados o cambiar de rubro: “Florida es para vacacionar, no para trabajar”, “Vete para Kentucky o Texas, ahí haces 300 al día sin susto”.

Pero no faltaron las críticas: varios internautas señalaron que algunos choferes prefieren quedarse tras el volante antes que aceptar empleos mejor pagados: “Cuando le dicen que pagamos 100 diarios dicen que no, que prefieren Uber”, escribió un usuario. Otros compartieron sus propias historias: “Uber no da nada. Yo tuve que volver a la fábrica donde saco 24 la hora y mi carro sigue con valor”.