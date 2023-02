Este fin de semana vuelve el Okeechobee Music Art Fest con más de 50 artistas en vivo

El festival cuenta con grandes escenarios como Be Stage, Here Stage, Aquachobee Beach, Jungle 51, Lost In Tea, Incendia y Powow. También puede visitar ChobeeWobee Village, Jive Joint, Lost In Tea Lounge y otras excelentes experiencias de nicho que hacen de Okeechobee un festival completamente único. Las fechas del Okeechobee Music Festival 2023 son del 2 al 5 de marzo en Sunshine Grove en Okeechobee, Florida.