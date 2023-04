Escasez de gasolina: ¿Cuándo volverán a la normalidad las gasolineras de Miami?

Las autoridades informaron que el problema no es el suministro, sino la distribución, que volverá a la normalidad en los próximos días.

En nuestro recorrido por Miami-Dade observamos muchas estaciones de servicio sin combustible y la incertidumbre de los empleados es no saber cuándo volverá la gasolina.

“Nosotros tuvimos el sábado venta, pero ayer no tuvimos venta y los cajeros estamos ahí para hacer otro tipo de servicio y esperando a ver qué pasa, pero los dueños, ni los managers nos dicen nada. Hay como una ansiedad y una desesperación como si fuera un ciclón, es como yo comparo esto”, dijo Damián Fong, empleado de estación de servicio Chevron.

La desesperación invade a aquellos que ya tienen el tanque de su automóvil vacío.

“Mira, rojo marcado, bueno nada, de vuelta a la casa porque, imagínate el tanque rojo ya, no he podido encontrar nada”, dijo Onias Peralta, residente de Miami.

“Te da bronca, te pones mal, espero que se solucione, que no sea un caos muy fuerte como fue las lluvias”, dijo Oscar Leiva, residente de Miami.

Tras recorrer varias estaciones de servicio, muchos usuarios se sienten indignados.

“Cómo no van a tener un plan B en este país, que es el poderoso del mundo, imagínese usted, si viene una tormenta grande, ¿qué nos hacemos en esta ciudad? Yo vengo desde Homestead para acá y no había gasolina en ningún lado”, dijo Arturo Castro, residente de Miami.

En las gasolineras que todavía tienen combustible se observan largas filas de vehículos y han sido difíciles de encontrar para los conductores del sur de la Florida.

“He tenido que ir a cuatro bombas de gasolina, ya con esta son cuatro y el carro en reserva, yo no sabía que esto estaba en estas condiciones, 14 millas era lo que le estaba dando el carro con miedo a quedarme”, dijo José Gómez, residente de Miami.

“Todas las gasolineras están cerradas, esto sinceramente da mucha pena de verdad. No sé lo que va pasar, no sé si es que próximamente van a subir la gasolina o qué es lo que va a pasar, pero no tenemos gasolina aquí en Hialeah”, dijo Mercedes Forch, residente de Miami.

Antes de salir a recorrer estaciones de servicio, lo mejor que puede hacer es visitar la página www.gasbuddy.com, donde podrá encontrar una gasolinera cerca de su ubicación que actualmente tenga combustible.