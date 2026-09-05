Messi aporta 2 asistencias con Inter Miami en su 1er partido tras retirarse de la selección

Lionel Messi, del Inter Miami, festeja en la segunda mitad de un partido de la MLS ante el Atlanta United, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El astro aportó dos asistencias por el Inter Miami el sábado, en un empate 2-2 con Atlanta United. Fue el primer encuentro de Messi desde que anunció que su etapa jugando para la selección de Argentina ha terminado.

El uruguayo Luis Suárez y el brasileño Casemiro anotaron por Inter Miami, que es segundo en la Conferencia Este y está a 10 puntos del líder Nashville, con 11 partidos por disputar en la temporada regular.

Casemiro remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Messi para abrir el marcador a los 32 minutos. El paraguayo Miguel Almirón igualó por Atlanta un par de minutos después.

Messi elevó luego un pase hacia el venezolano Telasco Segovia, quien asistió en el 12º gol de la temporada de Suárez : un derechazo desde el centro del área justo antes del descanso.

Breel Embolo convirtió un penalti a los 87 y Atlanta resistió una serie de ocasiones de último minuto de Inter Miami para sellar el empate.

En una noche lluviosa en el Nu Stadium de Inter Miami, los aficionados aplaudieron cuando los jugadores de ambos clubes salieron a calentar después de que el mal tiempo provocó un retraso de más de una hora. Las ovaciones arreciaron aún más cuando Messi apareció desde el túnel.

Otros partidos

Con goles del uruguayo Santiago Rodríguez y del chileno Gonzalo Tapia, el Crew de Columbus aplastó 3-0 a los Rapids de Colorado.

El francés Antoine Griezmann anotó en el primer tiempo y Orlando City superó 1-0 a San Diego.

Petar Musa convirtió un penal para llegar a 18 tantos, con lo que es líder goleador de la MLS, y Dallas superó 4-3 a Sporting Kansas City.

Cavan Sullivan anotó por tercer partido consecutivo para ser el primer adolescente con una contribución de gol en cinco duelos seguidos, y el Union de Filadelfia se impuso 2-0 a Montreal.

El zaguero brasileño Guilherme Biro anotó en el descuento para que Austin rescatara un empate 1-1 ante los Earthquakes de San José.

Toronto igualó 4-4 frente al Fire de Chicago, y los Sounders de Seattle empataron 0-0 con los Red Bulls de Nueva York, lo mismo que el Dynamo de Houston con Charlotte.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP