Avión de carga se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami

MIAMI. — Un avión de carga Boeing 767 se salió de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami durante la tarde del domingo, provocando un incendio y una amplia movilización de los organismos de emergencia.

Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la aeronave sobrepasó la pista alrededor de las 2:00 p. m., después de llegar desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

El Aeropuerto Internacional de Miami identificó la aeronave como el vuelo 7598 de Prime Air. El avión quedó inmovilizado tras salirse por el extremo noroeste de la pista diagonal de la terminal aérea.

Miami-Dade Fire Rescue indicó que la aeronave impactó varios vehículos en las inmediaciones de la cuadra 2100 de Northwest 42nd Avenue.

Imágenes captadas desde la zona mostraron columnas de humo negro saliendo del avión, mientras los bomberos trabajaban para controlar y extinguir el incendio.

Las autoridades confirmaron que varias personas sufrieron lesiones como consecuencia del incidente. Sin embargo, hasta el momento no han ofrecido detalles sobre sus identidades ni sobre la gravedad de su estado.

Más de 60 unidades de Miami-Dade Fire Rescue fueron desplegadas para atender la emergencia, combatir las llamas y asistir a las personas afectadas.

Tras el accidente, se ordenó detener las operaciones en tierra y todas las pistas del aeropuerto fueron cerradas temporalmente. La medida podría provocar retrasos y alteraciones en los vuelos programados.

La FAA anunció que abrirá una investigación para determinar las circunstancias que provocaron que el Boeing 767 sobrepasara la pista.

Las autoridades continuarán ofreciendo información a medida que avance la investigación y se conozcan nuevos detalles sobre las personas heridas.

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FUENTE: America Noticias USA