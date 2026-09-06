Avión de carga de Amazon se incendia tras salirse de la pista en el aeropuerto de Miami

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ARCHIVO – El logotipo de Amazon en la fachada de un edificio, el 18 de marzo de 2022, en Schoenefeld, cerca de Berlín. (AP Foto/Michael Sohn, archivo) AP

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la aeronave se pasó del final de la pista aproximadamente a las 2 de la tarde, después de arribar desde San Juan, Puerto Rico.

Según imágenes en redes sociales, el avión de Prime Air se detuvo junto a una avenida, donde había dos camiones semirremolque estacionados cerca. En las imágenes podía verse el avión con el fuselaje sobre el suelo y en gran medida intacto pese al incendio.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que estaba “recabando información” sobre el choque.

Amazon no respondió de momento a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios. No se sabe si hay heridos.

Un portavoz del aeropuerto señaló que se cerraron todas las pistas y vías de rodaje, y que está en vigor una suspensión de operaciones en tierra.

Durante dicha suspensión de operaciones, todos los vuelos permanecen en espera y en esencia el aeropuerto queda cerrado. La FAA ya indicó que prevé retrasos en los vuelos después de que el aeropuerto de Miami reabra, y que haya un volumen bajo de llegadas y salidas.

Los bomberos de Miami-Dade informaron que el avión chocó contra varios vehículos tras salirse de la pista. Al llegar, los equipos de emergencia encontraron la aeronave en llamas. Sesenta unidades de bomberos estaban en el lugar intentando extinguir el fuego, indicó la agencia en una publicación en redes sociales por la tarde. FUENTE: AP