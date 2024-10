El huracán Milton se fortalece mientras avanza hacia la Bahía de Tampa. Miami en ALERTA TOTAL

Aunque los condados de Miami-Dade, Broward , Palm Beach y Monroe no están en la trayectoria directa del huracán Milton , las autoridades han declarado un estado de emergencia debido al alto riesgo de inundaciones. Estos condados, junto con otros 47, forman parte de la lista de 51 condados en emergencia por decreto del gobernador Ron DeSantis.

Screenshot 2024-10-06 at 11.06.39PM.png

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declaró estado de emergencia local el domingo, poco antes de que Milton alcanzara la categoría de huracán. Las autoridades se mantienen en alerta máxima, aunque la tormenta aún no amenaza directamente a la región.

Lluvias del fin de semana no están relacionadas con Milton

Screenshot 2024-10-06 at 11.06.01PM.png

Zonas al sur de Miami-Dade, como Cutler Bay, Goulds, Leisure City y Princeton, han recibido advertencias de inundaciones repentinas. Estas lluvias, sin embargo, no están vinculadas al huracán Milton. Javier Serrano, meteorólogo de Univision 23 Miami, explicó que el mal tiempo actual proviene de un sistema de lluvias independiente, que continuará afectando la región hasta el lunes. "El martes podríamos ver una mejoría, pero el miércoles, cuando llegue Milton, los suelos estarán saturados", advirtió.

El impacto de Milton en el sur de Florida

Aunque Miami-Dade y Broward no están dentro del cono de trayectoria del huracán Milton, eso no significa que estén libres de sus efectos. "El cono solo marca la ruta central, pero los efectos del huracán se extienden mucho más allá", explicó Serrano. Se espera un aumento en la intensidad de los vientos, lluvias y marejadas a partir del martes por la noche. Sin embargo, no se prevé que la región necesite protección adicional como la instalación de contraventanas.

Precipitaciones e inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha pronosticado lluvias que podrían dejar entre 5 y 8 pulgadas de agua, con áreas localizadas que podrían recibir hasta 12 pulgadas. Estas precipitaciones afectarán a gran parte de la península de Florida y los Cayos hasta el miércoles por la noche, con riesgo de inundaciones repentinas y urbanas, así como crecidas de ríos. Además, se esperan entre 2 y 4 pulgadas de lluvia en partes del norte de la península de Yucatán y el oeste de Cuba.