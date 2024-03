El FBI ofrece 10 mil dólares por información sobre prófugo de asesinato en Miami

Luego de la comparecencia de las autoridades, visiblemente emocionada habló la familia de la víctima.

"Necesito justicia para mi hijo, aquí tengo a mis nietos conmigo que yo estoy criando, que no van a tener la oportunidad de volver a ver a su padre, realmente necesito justicia en este caso. Él era mi mejor amigo, quien le quitó la vida a él, me quitó la vida a mí, las palabras no pueden explicar lo que me han hecho”, declaro el padre de la víctima, Demetrius Harris Sr.

“Ha pasado un largo tiempo sin mi nieto, tres años y ya necesitamos justicia. Lo echamos mucho de menos, esto es muy duro, nuestra vida nunca podrá volver a ser la misma, es muy doloroso, una parte de mi vida me la han arrebatado y realmente necesitamos justicia, gracias”, dijo su abuela, Shirley Harris.

Joshua Ismael Campos tiene lazos en distintos lugares de Florida, como Miami y Tampa, así como en Alabama, Georgia y Texas.

Para quienes aporten pistas fiables que conduzcan a la detención del sospechoso existe doble recompensa. El FBI ofrece $10.000 si dan pistas llamando al 1-800-CALL-FBI y por su parte, la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, (305) 471-8477, ofrece $3.000.