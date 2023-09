Eduardo Antonio ya está caminando tras estar grave en un hospital de Miami

Justo este miércoles en la noche, Eduardo Antonio anunció que la respiración artificial le fue retirada, marcando un importante paso en su proceso de recuperación. Mientras de fondo se escuchaba una canción interpretada por él mismo en honor a la Virgen de Guadalupe, el artista expresó su gratitud a sus seguidores: “Ya estoy respirando por mí mismo, me retiraron la respiración artificial. Gracias por todo lo lindo que me han escrito y me han deseado. Los tendré siempre en mí, gracias”.