Dos tiroteos en Miami Gardens dejaron al menos cuatro personas heridas

Los bomberos de Miami-Dade trasladaron a las víctimas al Hospital de Aventura, donde se encuentran recluidas en condición estable.

Durante varias horas, los investigadores de Miami Gardens recorrieron el lugar en busca de información, entrevistando a los vecinos.

“A mí sí me asustó, porque justamente estaba en la ventana y se sentía que era aquí en el patio, me puse en el suelo, vimos que estaba la policía, todo ahí a mitad de calle más o menos. Hay tantos problemas de bandas de delincuentes”, añadió Miriam Monroe.

La mayor preocupación de los residentes del área es que se repita una situación similar.

“Si ya pasó una vez, puede pasar otra vez más y hay que tener cuidado con las personas que entran aquí, agregó la vecina.

El otro tiroteo tuvo lugar aproximadamente a la 1:00 am en el área de la calle 211 del noroeste y la avenida 38.

Según informó la policía, la víctima estaba en el interior de una camioneta, cuando alguien, desde un vehículo en movimiento, le disparó en repetidas ocasiones.

“La víctima fue trasladada para el hospital en condición crítica, pero estable, en estos momentos le estamos preguntando a la comunidad si ellos vieron algo si tienen un vídeo”, dijo Diana Delgado-Gourgue, vocera de la policía de Miami Gardens.

Aunque las autoridades descartaron que ambos tiroteos guarden relación, los residentes manifestaron sentirse inseguros.

“Ya después de pasar esto me preocupo, porque uno siempre quiere lo mejor para su familia, pero la verdad antes no había pasado nada. La verdad no se decir si fue por droga o no, pero el área es bien tranquila, nunca habíamos sentido nada por acá, principalmente por esta zona no hemos sentido nada”, dijo Jesús González, residente del área.

“Ese tiroteo es raro, porque por aquí nunca se ha visto eso, son cinco años que tenemos por aquí. El nieto mío trabaja y llega a las 12:00 am, me mortifica un poco eso, pero primera vez que pasa eso, siempre hay una primera vez”, dijo Lauro Rosario, residente del área.

Las autoridades le piden a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.