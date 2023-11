Reconocida diseñadora de carteras, Nancy González se declara culpable de contrabando en Miami

En su primera audiencia realizada a fines de agosto se había declarado inocente, pero ahora cambió a culpable y evitó así un juicio. Su abogado dijo que González no selló ningún acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, como suelen hacer algunos acusados para obtener una condena más leve a cambio de colaborar con las autoridades en otras investigaciones.

“Dejamos claro que el caso sólo involucraba muestras de sus carteras y no las carteras vendidas en tiendas que estaban debidamente permitidas”, expresó a The Associated Press el abogado defensor Samuel Rabin. “Las violaciones se produjeron por la necesidad de enviar rápidamente muestras a las tiendas para que los compradores pudieran realizar pedidos para cada temporada”, dijo en un mensaje de correo electrónico.