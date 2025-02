Discusión entre varios hombres dentro de una casa en Hialeah termina con 1 muerto y dos heridos

“Yo llegué anoche como a las 12:00 am y todo estaba cerrado, no dejaban a nadie pasar y vine con el hermano de la persona que fue encarcelada, pero los detalles no se saben, la policía no ha hablado nada, pero hubo un muerto y otro que está seriamente herido en el hospital”, dijo José González, conocido de los implicados.

El hombre que murió, cayó abatido en la entrada de la residencia, donde se podían observar numerosas manchas de sangre.

Una vecina que vive al otro lado de la calle nos contó que al escuchar un disparo, salió a observar lo que sucedía.

“Yo oí un tiro y cuando abrí la puerta, el hombre iba corriendo y digo pasó algo ahí, para mí era un niño corriendo. Yo sabía que ellos estaban en algo raro porque ellos formaban un entra y sale de gente, pero yo nunca me relacioné con ellos, ni nada”, dijo Yeika Olivier, vecina.

El adolescente fue trasladado al Nicklaus Children’s Hospital y se encuentra en condición estable, mientras que el otro herido permanece en el Jackson Memorial en estado crítico. Hasta ahora no se han dado a conocer las identidades de ninguno de los involucrados y la policía de Hialeah investiga el hecho como un incidente aislado.

Aun así, el vecindario se encuentra conmocionado tras lo sucedido.

“Sentí el ruido y después fueron como dos o tres más, pero pensamos que eran fuegos artificiales y cuando nos levantamos encontramos esto lleno de policías”, dijo Marcia Soneira, vecina.

“Escuché unos disparos y pensé que venían de atrás y cuando salgo veo muchos carros de policía con las luces, creo que fue un hecho aislado, porque es el lugar más tranquilo que conozco”, dijo Oswaldo Fiallo, vecino.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades informaron que el responsable de disparar enfrentará cargos por este hecho.