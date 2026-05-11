ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

Operativo de ICE en Florida termina con arresto de cubano condenado por narcotráfico
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de United States arrestaron esta semana en Hialeah al ciudadano cubano indocumentado Pedro Fernández, condenado previamente por tráfico de cocaína.
La detención ocurrió durante una operación nacional enfocada en inmigrantes con antecedentes criminales considerados graves por las autoridades federales.
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ICE endurece operativos bajo la administración Trump
El arresto fue confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que informó sobre múltiples capturas realizadas el 7 de mayo en distintas partes del país.
Entre los delitos asociados a los detenidos figuran:
Abuso sexual de menores
Agresión agravada
Conspiración para distribuir metanfetamina
La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, aseguró que las operaciones continuarán bajo las directrices del presidente Donald Trump.
“Los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, afirmó.
Aumentan arrestos de cubanos con antecedentes penales
Según datos citados por el Cato Institute, los arrestos de ciudadanos cubanos realizados por ICE aumentaron significativamente entre 2024 y 2026.
En meses recientes también fueron detenidos:
Cubanos con órdenes finales de deportación
Personas condenadas por delitos sexuales
Inmigrantes vinculados a robos y narcóticos
El DHS clasifica este tipo de casos bajo la categoría:
“Lo peor de lo peor”.
Florida concentra miles de detenidos migratorios
Florida continúa siendo uno de los estados con mayor cantidad de inmigrantes detenidos bajo custodia migratoria federal.
Las autoridades han intensificado operativos en distintas ciudades del estado, especialmente en zonas con alta población inmigrante.
Hialeah y el historial de narcotráfico
La ciudad de Hialeah, donde fue arrestado Pedro Fernández, posee una de las mayores concentraciones de cubanos y cubanoamericanos en EEUU.
En los últimos años, las autoridades federales y locales han realizado múltiples investigaciones relacionadas con:
Tráfico de cocaína
Lavado de dinero
Redes de drogas
Venta ilegal de armas
Juegos clandestinos
Recientemente, operativos multiagencias dejaron decenas de arrestos vinculados al narcotráfico y actividades ilegales en esa ciudad.
La política migratoria sigue endureciéndose
La administración Trump ha reforzado durante 2026 las acciones migratorias enfocadas en inmigrantes con antecedentes criminales.
Entre las medidas destacan:
Más operativos de ICE
Deportaciones aceleradas
Restricciones migratorias
Cooperación con agencias locales
Funcionarios federales sostienen que las acciones buscan reforzar la seguridad pública y combatir organizaciones criminales.