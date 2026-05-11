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ICE

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

ICE detuvo en Florida a un cubano condenado por tráfico de cocaína durante operativo contra inmigrantes con delitos graves

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Cubano ICE

Operativo de ICE en Florida termina con arresto de cubano condenado por narcotráfico

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de United States arrestaron esta semana en Hialeah al ciudadano cubano indocumentado Pedro Fernández, condenado previamente por tráfico de cocaína.

La detención ocurrió durante una operación nacional enfocada en inmigrantes con antecedentes criminales considerados graves por las autoridades federales.

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ICE endurece operativos bajo la administración Trump

El arresto fue confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que informó sobre múltiples capturas realizadas el 7 de mayo en distintas partes del país.

Entre los delitos asociados a los detenidos figuran:

Tráfico de drogas

Abuso sexual de menores

Agresión agravada

Conspiración para distribuir metanfetamina

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, aseguró que las operaciones continuarán bajo las directrices del presidente Donald Trump.

“Los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, afirmó.

Aumentan arrestos de cubanos con antecedentes penales

Según datos citados por el Cato Institute, los arrestos de ciudadanos cubanos realizados por ICE aumentaron significativamente entre 2024 y 2026.

En meses recientes también fueron detenidos:

Cubanos con órdenes finales de deportación

Personas condenadas por delitos sexuales

Inmigrantes vinculados a robos y narcóticos

El DHS clasifica este tipo de casos bajo la categoría:

“Lo peor de lo peor”.

Florida concentra miles de detenidos migratorios

Florida continúa siendo uno de los estados con mayor cantidad de inmigrantes detenidos bajo custodia migratoria federal.

Las autoridades han intensificado operativos en distintas ciudades del estado, especialmente en zonas con alta población inmigrante.

Hialeah y el historial de narcotráfico

La ciudad de Hialeah, donde fue arrestado Pedro Fernández, posee una de las mayores concentraciones de cubanos y cubanoamericanos en EEUU.

En los últimos años, las autoridades federales y locales han realizado múltiples investigaciones relacionadas con:

Tráfico de cocaína

Lavado de dinero

Redes de drogas

Venta ilegal de armas

Juegos clandestinos

Recientemente, operativos multiagencias dejaron decenas de arrestos vinculados al narcotráfico y actividades ilegales en esa ciudad.

La política migratoria sigue endureciéndose

La administración Trump ha reforzado durante 2026 las acciones migratorias enfocadas en inmigrantes con antecedentes criminales.

Entre las medidas destacan:

Más operativos de ICE

Deportaciones aceleradas

Restricciones migratorias

Cooperación con agencias locales

Funcionarios federales sostienen que las acciones buscan reforzar la seguridad pública y combatir organizaciones criminales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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