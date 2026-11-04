Un muerto y dos heridos al caer helicóptero en bahía cerca de Miami

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El helicóptero cayó poco antes del mediodía cerca del Parque Estatal Bill Baggs, frente a Key Biscayne, indicó la policía de Miami-Dade.

La Guardia Costera confirmó que se reportó la muerte de uno de los tres ocupantes del helicóptero, mientras que los otros dos fueron trasladados a un centro de traumatología local.

El helicóptero Robinson R44 II realizaba un vuelo de fotografía, según información preliminar citada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Además de la Guardia Costera, bomberos de varias agencias locales acudieron al lugar del accidente.

Las autoridades no han identificado a los ocupantes del helicóptero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP