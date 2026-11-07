¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rechazó este sábado 7 de noviembre las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra redes marítimas, petroleras y tecnológicas vinculadas al aparato estatal y militar de la isla. En dos publicaciones en X, acusó a Washington de intentar asfixiar económicamente al país y prometió resistir las medidas. La respuesta llegó dos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara restricciones contra ocho entidades, dos personas y cinco embarcaciones, incluidas compañías extranjeras señaladas por sus relaciones comerciales con Cuba.

El enfrentamiento diplomático entre Washington y La Habana sumó un nuevo episodio después de que Miguel Díaz-Canel respondiera públicamente al paquete de sanciones presentado por la administración del presidente Donald Trump.

Las medidas, anunciadas el jueves 5 de noviembre por el secretario de Estado Marco Rubio, buscan restringir las operaciones de una red de empresas y personas vinculadas, según las autoridades estadounidenses, al suministro de petróleo, equipamiento tecnológico y recursos utilizados por el aparato militar cubano.

El gobernante de la isla reaccionó este sábado mediante dos mensajes publicados en X, en los que acusó a Estados Unidos de desarrollar una política de presión económica contra Cuba.

Su respuesta terminó con una declaración de desafío: «¡No nos doblegarán!».

Las nuevas restricciones también han provocado una reacción de China, cuyo Gobierno cuestionó las sanciones impuestas a empresas de ese país.

Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de intentar asfixiar económicamente a Cuba

En su primera publicación, Díaz-Canel cuestionó el alcance de las nuevas sanciones y aseguró que afectan a empresas relacionadas con el suministro de bienes y servicios necesarios para la economía cubana.

El gobernante sostuvo que Washington vuelve a actuar contra compañías, embarcaciones y proveedores extranjeros que mantienen relaciones comerciales con la isla.

En un segundo mensaje, describió las restricciones como parte de una estrategia de presión económica destinada, según su interpretación, a someter al país.

Díaz-Canel calificó las justificaciones estadounidenses de falsas y aseguró que las medidas no conseguirán modificar la posición del Gobierno cubano.

El mensaje fue difundido dos días después del anuncio oficial de Washington.

Las declaraciones representan la postura del Ejecutivo de La Habana, que sostiene que las sanciones estadounidenses perjudican el funcionamiento de la economía nacional.

Estados Unidos, por su parte, afirma que las medidas buscan limitar los recursos de estructuras empresariales y militares vinculadas al poder político cubano.

Marco Rubio anuncia sanciones contra ocho entidades y dos personas vinculadas a Cuba

El nuevo paquete fue presentado el jueves 5 de noviembre bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026.

La administración estadounidense designó a ocho entidades y dos personas, además de identificar cinco embarcaciones como propiedad bloqueada.

Las medidas están dirigidas contra estructuras que Washington considera relacionadas con la obtención de ingresos y recursos estratégicos para el Gobierno cubano.

Entre los sectores afectados figuran el transporte marítimo, la energía, la tecnología y el suministro de equipamiento.

Las sanciones pueden implicar el bloqueo de bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones sobre determinadas transacciones.

Sin embargo, no significan que todas las empresas que operan en esos sectores queden automáticamente sancionadas.

Cinco buques vinculados al transporte de petróleo aparecen en la lista de Washington

Uno de los componentes más importantes del paquete es la identificación de cinco embarcaciones relacionadas con operaciones marítimas.

Las autoridades estadounidenses señalaron los siguientes buques:

La inclusión de estas embarcaciones como propiedad bloqueada puede dificultar determinadas operaciones comerciales, financieras y logísticas sujetas a las sanciones estadounidenses.

El objetivo declarado por Washington es limitar la capacidad de las redes señaladas para realizar operaciones que, según el Departamento de Estado, benefician al aparato estatal y militar cubano.

La medida adquiere especial relevancia debido a las dificultades energéticas que enfrenta Cuba.

Sin embargo, la designación de buques como propiedad bloqueada no equivale a la imposición de un bloqueo naval militar.

Estados Unidos sanciona a familiares de dirigentes vinculados a GAESA

El paquete también incluye a dos personas relacionadas familiarmente con figuras de la estructura empresarial militar cubana.

Uno de los sancionados es Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió el conglomerado militar GAESA.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con una presunta red marítima utilizada para transportar petróleo.

También fue incluida Any Rodríguez Lastres, identificada como hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta de GAESA.

El conglomerado empresarial, asociado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tiene una presencia importante en diferentes actividades económicas de la isla.

Washington sostiene que determinadas estructuras vinculadas a GAESA permiten concentrar recursos económicos en manos de la élite gobernante.

No obstante, la inclusión de una persona en una lista de sanciones representa una decisión administrativa estadounidense y no equivale por sí sola a una condena penal.

Dos empresas chinas aparecen entre las entidades sancionadas por Washington

Las restricciones también alcanzaron a proveedores tecnológicos de China.

Entre las empresas señaladas figuran China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies Co., Ltd.

Según el Departamento de Estado, estas compañías participaron en operaciones relacionadas con el suministro de equipamiento militar o tecnológico a Cuba.

Las autoridades estadounidenses también mencionaron a Duna S.A. como intermediaria en determinadas transacciones.

Duna ya había sido sancionada anteriormente, el 6 de agosto de 2026.

La inclusión de compañías chinas amplía el alcance internacional de las medidas y genera un nuevo punto de fricción entre Washington y Pekín.

China rechaza las sanciones y advierte que defenderá a sus empresas

El Gobierno chino respondió el viernes 6 de noviembre a las restricciones anunciadas por Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, expresó el rechazo de Pekín a las medidas contra compañías de su país.

También aseguró que China adoptará las acciones necesarias para proteger los intereses legítimos de sus empresas.

La reacción refleja las diferencias entre ambos gobiernos sobre el alcance de las sanciones estadounidenses a compañías extranjeras.

Washington defiende su facultad para restringir determinadas operaciones bajo su jurisdicción y aplicar las disposiciones previstas en sus órdenes ejecutivas.

China, en cambio, cuestiona las medidas que considera unilaterales y perjudiciales para sus relaciones comerciales.

Hasta el momento, el material proporcionado no identifica represalias económicas concretas anunciadas por Pekín como respuesta a este paquete.

Marco Rubio acusa a la élite cubana de controlar los recursos mientras la población sufre apagones

Al presentar las sanciones, el secretario de Estado Marco Rubio formuló duras críticas contra la estructura económica del Gobierno cubano.

El funcionario sostuvo que la élite gobernante concentra recursos energéticos, marítimos y tecnológicos mientras la población enfrenta apagones, escasez y estancamiento económico.

La administración Trump considera que determinadas redes empresariales contribuyen a financiar las estructuras de poder de La Habana.

Desde esa perspectiva, las sanciones buscan restringir el acceso a ingresos, tecnología y operaciones comerciales.

El Gobierno cubano rechaza esa interpretación y sostiene que las restricciones estadounidenses agravan los problemas de abastecimiento y funcionamiento de su economía.

Estas posiciones representan dos explicaciones enfrentadas sobre las causas y consecuencias de la crisis cubana.

Bruno Rodríguez había denunciado un supuesto cerco energético contra Cuba

La reacción de Díaz-Canel coincide con el discurso utilizado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid.

En ese encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores acusó a Estados Unidos de mantener una estrategia de presión económica sobre la isla.

Rodríguez también denunció un supuesto cerco energético que, según sus declaraciones, afecta el acceso de Cuba a combustibles y suministros.

El canciller comparó la situación con un bloqueo naval.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y militar, las sanciones financieras y comerciales no son equivalentes a un bloqueo naval, que supone medidas de interdicción marítima.

La comparación forma parte del discurso político del Gobierno cubano.

¿Qué consecuencias pueden tener las sanciones para la economía cubana?

Las nuevas medidas podrían dificultar determinadas operaciones de transporte marítimo, adquisición de tecnología y financiamiento de empresas sancionadas.

En particular, las restricciones contra compañías vinculadas al suministro de petróleo pueden aumentar los riesgos comerciales para intermediarios, aseguradoras y entidades financieras que operen bajo jurisdicción estadounidense.

Sin embargo, el impacto real dependerá de las operaciones afectadas, la aplicación de las sanciones y la capacidad de las empresas para encontrar proveedores o mecanismos legales alternativos.

También es importante señalar que las sanciones estadounidenses contemplan excepciones y autorizaciones aplicables a determinadas actividades humanitarias, incluidas operaciones relacionadas con alimentos y medicamentos.

Por tanto, no todas las transacciones comerciales con Cuba quedan prohibidas.

La presión sobre GAESA forma parte de una estrategia iniciada en mayo de 2026

Las sanciones anunciadas el 5 de noviembre se suman a otras medidas adoptadas por la administración Trump durante el año.

Desde mayo, Washington ha ampliado las restricciones contra entidades vinculadas al aparato empresarial y militar cubano.

Entre las estructuras mencionadas en rondas anteriores figuran GAESA, empresas relacionadas con operaciones portuarias y proveedores tecnológicos.

La estrategia estadounidense busca afectar los mecanismos de obtención de ingresos y adquisición de recursos utilizados por las entidades designadas.

Las nuevas medidas extienden esa política a redes marítimas y proveedores internacionales.

Sin embargo, el alcance concreto de cada restricción depende de las entidades designadas y de las disposiciones legales correspondientes.

Díaz-Canel promete resistencia mientras aumenta la presión económica de Washington

La respuesta del gobernante cubano llega en un momento de dificultades económicas y energéticas para la isla.

La población enfrenta problemas de abastecimiento, interrupciones eléctricas y limitaciones en diferentes servicios.

El Gobierno cubano atribuye una parte importante de estas dificultades a las sanciones estadounidenses.

Washington, por su parte, responsabiliza a las autoridades de La Habana por la gestión de los recursos y el funcionamiento de la economía.

La nueva ronda de sanciones profundiza las diferencias entre ambos gobiernos.

Con su declaración «¡No nos doblegarán!», Díaz-Canel reafirmó la posición de resistencia del Ejecutivo cubano, mientras la administración Trump mantiene su estrategia de sanciones contra empresas, personas y redes internacionales vinculadas al aparato estatal y militar de la isla.