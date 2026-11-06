ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos detuvieron a un ciudadano venezolano cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., después de encontrar presuntamente tres armas de fuego dentro de un vehículo reportado como robado. Según información atribuida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sospechoso habría manifestado que escuchaba voces que le ordenaban viajar a la capital estadounidense para asesinar al presidente Donald Trump. El detenido fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con armas y vehículos, mientras las autoridades investigan las circunstancias del incidente.

Un operativo del Servicio Secreto de Estados Unidos terminó con la detención de un ciudadano venezolano en las inmediaciones de la Casa Blanca, después de que agentes federales detectaran un comportamiento que consideraron sospechoso dentro de un automóvil estacionado en Washington.

El incidente ocurrió durante la tarde del jueves 5 de noviembre de 2026, según la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional a Fox News.

Durante la intervención, las autoridades descubrieron que el vehículo había sido reportado como robado y encontraron varias armas de fuego y municiones.

El caso adquirió mayor relevancia cuando, de acuerdo con el DHS, el sospechoso realizó declaraciones relacionadas con una presunta intención de matar al presidente Donald Trump.

Las autoridades no han informado de que el detenido llegara a acercarse físicamente al mandatario ni de que consiguiera ingresar al perímetro de seguridad de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto detectó al sospechoso en Constitution Avenue

La intervención comenzó cuando agentes del Servicio Secreto observaron a un hombre dentro de un automóvil estacionado en Constitution Avenue, una de las principales vías de Washington.

Según el relato atribuido al DHS, el comportamiento del ocupante llamó la atención de los funcionarios.

Los agentes se aproximaron al vehículo para investigar la situación.

Durante el contacto inicial, el hombre habría realizado declaraciones que elevaron la preocupación de las autoridades.

Posteriormente, los agentes verificaron que el automóvil había sido denunciado como robado.

El sospechoso también habría reconocido que había armas en su interior.

La situación llevó a los funcionarios a asegurar el vehículo y proceder con las actuaciones correspondientes.

El detenido habría dicho que escuchaba voces que le ordenaban matar a Trump

Uno de los elementos más delicados del caso son las declaraciones que el sospechoso presuntamente realizó durante su encuentro con los agentes.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre manifestó que había escuchado voces que le indicaban que debía viajar a Washington para matar al presidente estadounidense.

La afirmación fue recogida en el reporte difundido por Fox News.

Sin embargo, no se ha publicado una evaluación médica o psicológica que permita determinar las circunstancias de esas declaraciones.

Tampoco existe información suficiente para establecer si el detenido tenía un plan concreto para ejecutar un ataque.

Las presuntas amenazas forman parte de la información atribuida a las autoridades y deberán distinguirse de los hechos que eventualmente sean demostrados en un proceso judicial.

Encuentran un rifle tipo AR-15, dos pistolas y municiones dentro del automóvil

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron presuntamente tres armas de fuego.

Entre ellas se encontraba un rifle tipo AR-15 y dos pistolas.

También fueron hallados varios cartuchos de munición, según el reporte.

El hallazgo de las armas elevó la gravedad de la situación debido a la proximidad del vehículo con instalaciones federales protegidas.

No obstante, la presencia de armamento en el automóvil no demuestra por sí sola que existiera un plan operativo para atentar contra el presidente.

Las autoridades deberán establecer la procedencia de las armas, su situación legal y las circunstancias en que el sospechoso las transportaba.

¿Quién es Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, el venezolano detenido?

El sospechoso fue identificado por las autoridades como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, según el material proporcionado.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre ingresó irregularmente a Estados Unidos por la frontera de Texas en marzo de 2024.

Posteriormente fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades señalaron que fue liberado dentro del país durante la administración del expresidente Joe Biden.

Sin embargo, el reporte no ofrece detalles suficientes sobre las condiciones de esa liberación, su situación migratoria posterior o la existencia de procedimientos pendientes.

La información sobre su historial migratorio procede de declaraciones atribuidas al DHS y no equivale a una reconstrucción completa de su expediente.

ICE presenta una orden de retención migratoria contra el sospechoso

Después del arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención migratoria contra Guanipa Chrinos.

La solicitud fue dirigida al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, conocido como U.S. Marshals Service.

Según el reporte, esa agencia asumió la custodia del detenido.

Una orden de retención migratoria, o immigration detainer, permite a ICE solicitar a otra autoridad que notifique una posible liberación y, en determinadas circunstancias, mantenga temporalmente a una persona bajo custodia para facilitar su transferencia a las autoridades migratorias.

Sin embargo, la existencia de esa solicitud no significa que se haya ejecutado una deportación ni que exista necesariamente una orden final de expulsión.

El proceso penal y cualquier procedimiento migratorio deberán seguir sus respectivos cauces legales.

Los cargos que enfrenta el venezolano arrestado cerca de la Casa Blanca

El reporte señala que Guanipa Chrinos fue acusado de diferentes infracciones relacionadas con armas de fuego y con el vehículo utilizado.

Entre los cargos mencionados figuran:

Portar un rifle fuera de una vivienda o establecimiento comercial.

Tres cargos por transporte ilegal de armas de fuego.

Tres cargos por posesión de armas de fuego no registradas.

Tres cargos por posesión de municiones no registradas.

Posesión de determinadas armas peligrosas.

Portar una pistola sin licencia.

Uso no autorizado de un vehículo motorizado.

Robo.

Receptación de bienes robados.

La relación de cargos procede del reporte facilitado y deberá cotejarse con el expediente judicial correspondiente.

Aunque las autoridades informaron sobre una presunta amenaza contra Trump, el listado proporcionado no identifica un cargo específico por intento de asesinato presidencial.

Por tanto, no corresponde afirmar que el detenido haya sido acusado formalmente de intento de asesinato sin documentación judicial que lo confirme.

Como cualquier acusado, Guanipa Chrinos mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que establezca su responsabilidad.

El director del Servicio Secreto advierte sobre el aumento de amenazas cerca de la Casa Blanca

El director del Servicio Secreto estadounidense, Sean Curran, destacó la intervención de los agentes y señaló que la institución mantiene su preocupación por los incidentes de seguridad relacionados con personas armadas que se aproximan a instalaciones protegidas.

Según su declaración, los funcionarios utilizaron su entrenamiento y experiencia para controlar una situación que las autoridades consideraron peligrosa.

Curran también advirtió sobre el aumento de casos relacionados con amenazas que requieren la atención del Servicio Secreto.

El funcionario aseguró que la agencia continuará desarrollando investigaciones preventivas para identificar a personas que puedan representar riesgos antes de que lleguen a Washington.

Estas declaraciones reflejan la evaluación de seguridad realizada por la institución.

No obstante, el material no incluye estadísticas comparativas que permitan cuantificar el aumento de amenazas mencionado por Curran.

El secretario de Seguridad Nacional felicita a los agentes por la detención

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también se pronunció sobre el incidente.

Mullin felicitó a los agentes del Servicio Secreto por intervenir antes de que la situación provocara daños.

El funcionario destacó el trabajo de quienes participan en la protección de altos cargos del Gobierno estadounidense.

La respuesta oficial se concentró en la rapidez de la actuación policial y en la importancia de los mecanismos de prevención.

Hasta el momento, el material proporcionado no incluye declaraciones del presidente Trump sobre el arresto.

Otros incidentes de seguridad registrados cerca de instalaciones federales

La detención ocurre después de otros episodios que han generado preocupación sobre la seguridad en Washington.

El reporte menciona el caso de Philan-Tam-Duy Le, un residente de California que habría viajado hasta las inmediaciones del Capitolio con una guillotina de aproximadamente tres metros dentro de su vehículo.

También recuerda incidentes ocurridos en marzo de 2026 y octubre de 2025, cuando conductores embistieron barricadas de seguridad cercanas a la Casa Blanca.

Sin embargo, no existe información que permita vincular estos episodios entre sí o establecer que formen parte de una operación coordinada.

Cada incidente requiere una investigación independiente.

¿Existió un intento de asesinato contra Donald Trump?

La información disponible permite confirmar, según el relato atribuido a las autoridades, que el sospechoso fue detenido cerca de la Casa Blanca y que se encontraron armas en el vehículo.

También se reportaron declaraciones interpretadas como amenazas contra el presidente.

Sin embargo, el material no establece que el hombre haya intentado atacar físicamente a Trump.

Tampoco demuestra que hubiera ejecutado preparativos concretos para un atentado.

La diferencia entre una amenaza, una posible conspiración y una tentativa de asesinato es jurídicamente importante.

Cada figura requiere elementos probatorios específicos.

Por ahora, el caso debe describirse como una detención por presuntas amenazas contra el presidente y múltiples infracciones relacionadas con armas y vehículos, no como un intento de asesinato demostrado.

La investigación continúa mientras el sospechoso permanece bajo custodia federal

El arresto de Guanipa Chrinos vuelve a situar la seguridad presidencial y la actuación preventiva del Servicio Secreto en el centro de la atención pública.

Las autoridades deberán determinar la procedencia de las armas, el contexto de las declaraciones del sospechoso y su eventual responsabilidad por los cargos presentados.

También permanece pendiente conocer el desarrollo de cualquier procedimiento migratorio derivado de la orden de retención de ICE.

El dato principal es que el Servicio Secreto intervino ante una posible amenaza cerca de la Casa Blanca y detuvo a un hombre armado. La existencia de un plan para asesinar a Donald Trump no ha sido establecida judicialmente.