Desgarradoras imágenes de una madre y su hija atacadas por dos perros en Miami

“El perro vino directo a ella y le agarró la pierna, yo traté de levantarla lo más que pude y ahí le agarró la manito, entonces la subí más y ahí vino otro perro me agarró a mí por una pierna y el otro por la otra pierna, yo traté de ser muy fuerte porque si sabía que me rendía y me caía me matarían a mi niña”, dijo María Gámez.