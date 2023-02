Desgarrador testimonio de madre de niña que sufrió brutal golpiza en autobús escolar en Homestead

Joven cubana de Miami ofreció a indocumentado casarse por papeles para que asesinara a su ex novio

La madre de la víctima reaccionó al recibir el video, “cuando lo vi me desplomé, una amiga me dijo que viniera al colegio porque mi hija no estaba bien” dice Jennifer, una puertorriqueña que se mudó desde Orlando a Miami hace tan solo unos meses.